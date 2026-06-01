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Thể thao World Cup 2026

Loạn mắt vì bộ đồ thi đấu trận Brazil - Nhật

  • Thứ ba, 30/6/2026 01:33 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Trận đấu tại vòng 32 đội giữa Brazil và Nhật Bản tại World Cup 2026 rạng sáng 30/6 tranh cãi dữ dội khi FIFA cho phép hai đội ra sân với màu áo gây nhầm lẫn thị giác cho khán giả.

Màu áo gây nhiều tranh cãi của tuyển Brazil và Nhật Bản.

Việc hai đội lựa chọn các tông màu sáng khiến khán giả truyền hình gặp nhiều khó khăn trong việc phân biệt cầu thủ trên sân qua màn ảnh nhỏ. Cụ thể, đội tuyển Brazil xuất trận với bộ trang phục mang tính biểu tượng áo vàng, quần xanh và tất trắng.

Trong khi đó, Nhật Bản sử dụng áo trắng đi kèm quần và tất đen. Tuy nhiên, khi quan sát qua góc máy quay xa, sắc vàng của "Selecao" và sắc trắng của đại diện châu Á được cho là quá tương đồng, tạo ra trải nghiệm thị giác không tốt cho người xem.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt cổ động viên bày tỏ sự bất bình. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một quyết định "thiếu chuyên nghiệp" và "vô nghĩa" từ phía ban tổ chức.

Bình luận viên Lee Dixon của đài ITV cũng trực tiếp nhấn mạnh vấn đề này ngay trên sóng truyền hình. Dù vậy, một số ít khán giả vẫn bảo vệ quan điểm cho rằng sự khác biệt ở màu quần là đủ để phân biệt.

Điểm gây tranh cãi nhất nằm ở việc Nhật Bản từng mặc áo xanh truyền thống khi đối đầu với Thụy Điển, đội bóng cũng mặc sắc vàng, tại vòng bảng.

Ở trận đấu đó, sự phân ranh màu sắc rõ ràng giúp người xem dễ dàng theo dõi. Việc FIFA không yêu cầu Nhật Bản sử dụng phương án tương tự trong một trận knock-out quan trọng khiến dư luận đặt dấu hỏi về công tác quản lý của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới.

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, Nhật Bản gây bất ngờ khi ghi bàn mở tỷ số trong hiệp 1. Song, sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, đẳng cấp của Brazil lên tiếng. Casemiro gỡ hoà cho "Selecao", trước khi Gabriel Martinelli ấn định chiến thắng 2-1.

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Huy Trưởng

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