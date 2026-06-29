Nhật Bản không đến để làm nền cho Brazil

Nhật Bản không còn là đối thủ dễ bị cuốn trôi bởi tên tuổi Brazil, mà là bài kiểm tra thật sự cho Ancelotti ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Nhật Bản bước vào trận gặp Brazil với hình ảnh một tập thể kỷ luật, bền bỉ và rất khó bị đánh bại.

Brazil đứng đầu bảng ở World Cup 2026 và tránh được nhiều kịch bản phức tạp, nhưng lá thăm Nhật Bản không hề dễ chịu. Đội bóng châu Á về nhì bảng F, vẫn bất bại và bước vào vòng knock-out với hình ảnh quen thuộc: kỷ luật, bền bỉ, khó bị bẻ gãy.

Felipe Melo gọi Nhật Bản là những “robozinhos”, tức “robot nhỏ”. Cách gọi ấy có thể mang chút giễu nhại, nhưng lại mô tả khá đúng bản chất của Samurai Blue. Họ tổ chức tốt, tuân thủ chiến thuật, duy trì cường độ cao và hiếm khi tự phá vỡ cấu trúc của mình.

Điểm khác biệt là những “robot” ấy bây giờ không chỉ biết chạy và nghe lệnh. Như chính Felipe Melo thừa nhận, Nhật Bản hiện có thêm kỹ thuật bên cạnh sự kỷ luật và tốc độ. Đó là lý do Brazil không thể nhìn họ như một đội bóng chỉ biết chịu trận.

Eder Militao cũng cảnh báo điều tương tự. Dù đang ngồi ngoài vì chấn thương, hậu vệ của Real Madrid cho rằng Nhật Bản đang trải qua một trong những giai đoạn hay nhất lịch sử đội tuyển. Anh nhấn mạnh Brazil phải rất cẩn trọng, bởi đối thủ “không bao giờ ngừng chạy”.

Nhận xét đó không hề xã giao. Nhật Bản trong nhiều năm qua phát triển theo hướng rất rõ ràng. Họ có hệ thống đào tạo trẻ tốt, chú trọng nền tảng kỹ thuật, cấu trúc chiến thuật và ngày càng đưa nhiều cầu thủ sang các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Khi các cầu thủ ấy trở lại khoác áo đội tuyển, Nhật Bản không còn chỉ dựa vào tinh thần tập thể. Họ có chất lượng cá nhân tốt hơn, nhịp chơi hiện đại hơn và khả năng cạnh tranh cao hơn trước các đội bóng lớn. Trận hòa xứng đáng trước Hà Lan là một bằng chứng.

Felipe Melo gọi tuyển Nhật Bản là những “robozinhos” vì khả năng tuân thủ chiến thuật và duy trì cường độ cao.

Điều đáng chú ý là Nhật Bản làm được điều đó dù thiếu nhiều trụ cột quan trọng như Morita, Endo, Mitoma và Minamino. Một đội bóng mất nhiều nhân tố chủ chốt mà vẫn giữ được sự ổn định cho thấy chiều sâu hệ thống của họ không còn mỏng như trước.

Brazil vẫn là Brazil. Họ có đẳng cấp, truyền thống và niềm tin của một cường quốc bóng đá. Felipe Melo thậm chí tin Brazil sẽ “nghiền nát” Nhật Bản, dù thừa nhận đây là trận đấu khó khăn.

Nhưng chính sự tự tin ấy cũng là điều Brazil phải kiểm soát. Nhật Bản không đáng sợ vì họ có một ngôi sao đủ sức định đoạt trận đấu theo kiểu Brazil. Họ đáng ngại vì cả đội có thể kéo đối thủ vào cuộc đua cường độ, nơi sự tập trung và kỷ luật được duy trì đến phút cuối.

Với Ancelotti, đây là bài kiểm tra lớn đầu tiên ở giai đoạn knock-out. Brazil cần chứng minh họ không chỉ mạnh trên danh nghĩa, mà còn đủ sắc bén để phá một đối thủ được tổ chức tốt. Trước Nhật Bản, mọi khoảnh khắc chủ quan đều có thể phải trả giá.

"Samurai Blue" chưa chắc đủ sức tạo địa chấn. Nhưng họ đủ khó chịu để khiến Brazil hiểu rằng vòng knock-out không còn chỗ cho sự mặc định.