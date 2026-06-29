Vinicius khóc trước trận gặp Nhật Bản

Vinicius Junior trải lòng về gia đình, nạn chống phân biệt chủng tộc và khát khao vô địch World Cup khi Brazil chuẩn bị bước vào trận đấu loại trực tiếp với Nhật Bản.

Vinicius không thể nén xúc động khi nói về người bà của mình.

Trước thềm trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 với Nhật Bản vào rạng sáng 30/6, Vinicius có những chia sẻ đầy cảm xúc trong chương trình truyền hình Domingao com Huck quay trực tiếp tại Mỹ, nơi anh không giấu được sự xúc động khi nhắc về gia đình và đặc biệt là người bà Nilza.

Chân sút của Brazil cho biết từng lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, sống cùng bà đến năm 16 tuổi. Những ký ức tuổi thơ, những hy sinh của gia đình trở thành động lực lớn nhất giúp anh theo đuổi giấc mơ bóng đá đỉnh cao.

Trong buổi trò chuyện, Vinicius bật khóc khi nhận được thông điệp từ người bà, khẳng định anh luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình.

Bên cạnh câu chuyện cá nhân, tiền đạo sinh năm 2000 cũng bày tỏ khát khao lớn nhất ở World Cup lần này là đưa Brazil trở lại đỉnh thế giới sau 24 năm chờ đợi. Anh nhấn mạnh “ngôi sao thứ sáu đang đến gần”, đồng thời khẳng định thế hệ hiện tại của Brazil đang có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đủ sức cạnh tranh danh hiệu.

Ở giải đấu năm nay, Vinicius đang thể hiện phong độ ấn tượng với 4 bàn thắng sau 3 trận, trở thành một trong những điểm sáng lớn nhất trên hàng công. Anh cũng cho rằng sự tự do chiến thuật từ HLV Carlo Ancelotti giúp mình phát huy tối đa khả năng.

Không chỉ nói về bóng đá, Vinicius tiếp tục nhấn mạnh cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc, điều được bản thân xem là “quan trọng hơn cả danh hiệu”. Anh ủng hộ những quy định mới của FIFA nhằm bảo vệ cầu thủ, đồng thời hy vọng thế hệ sau sẽ không phải trải qua những điều tương tự.

Tinh thần, phong độ và cảm xúc của Vinicius đang trở thành điểm tựa quan trọng cho Brazil trước thử thách mang tên Nhật Bản, trận đấu được dự báo sẽ căng thẳng khi “Selecao” bước vào giai đoạn knock-out đầy áp lực trên hành trình tìm kiếm chức vô địch thế giới lần thứ 6 trong lịch sử.

Ngôi sao sáng nhất tuyển Brazil lúc này Với những màn trình diễn bùng nổ từ vòng bảng, Vinicius tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một của tuyển Brazil tại World Cup 2026.