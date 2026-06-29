Ronaldo gọi Mbappe là người kế thừa

"Người ngoài hành tinh" Ronaldo Nazario tin Mbappe mang dáng dấp của mình thời đỉnh cao, trong khi Brazil vẫn có cơ hội lớn nếu Neymar và Ancelotti phát huy đúng vai trò.

Ronaldo tin Mbappe là người kế thừa tự nhiên của các huyền thoại bóng đá thế giới.

Ronaldo không còn bước vào World Cup với tư cách sát thủ của tuyển Brazil, nhưng tiếng nói của ông vẫn có trọng lượng đặc biệt. Trong cuộc trao đổi với L’Équipe, “Người ngoài hành tinh” nói về Selecao, Neymar, Mbappe và cả khả năng Zinedine Zidane dẫn dắt tuyển Pháp trong tương lai.

Ronaldo dành sự ủng hộ rõ ràng cho Carlo Ancelotti, người đang chịu áp lực lớn trên ghế HLV Brazil. Theo cựu tiền đạo sinh năm 1976, nhà cầm quân người Italy có đủ kinh nghiệm, sự điềm tĩnh và năng lực quản trị phòng thay đồ để giúp Seleção đi xa tại World Cup 2026.

“Tôi có niềm tin rất lớn vào công việc của Ancelotti. Ông ấy hiểu bóng đá như rất ít người có thể và biết cách xử lý áp lực. Lúc này, tôi sẽ không chọn bất kỳ HLV nào khác cho Selecao”, Ronaldo nói.

Niềm tin ấy cũng được Ronaldo đặt vào Neymar, cầu thủ gây nhiều tranh luận trước thềm giải đấu. Cựu danh thủ Brazil cho rằng Neymar vẫn là mẫu ngôi sao có thể tự mình thay đổi cục diện trận đấu, điều không dễ tìm trong đội hình hiện tại của Seleção.

“Neymar là cầu thủ có thể định đoạt trận đấu. Nếu có thể sử dụng cậu ấy, chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội. Cậu ấy đã được bác sĩ cho phép thi đấu, có thể trạng tốt và giờ có cơ hội khiến những người không tin mình phải im lặng”, Ronaldo nhấn mạnh.

Ronaldo thậm chí liên hệ hoàn cảnh của Neymar với chính mình tại World Cup 2002. Đó là giải đấu ông trở lại mạnh mẽ sau chấn thương, ghi dấu ấn quyết định và giúp Brazil lần gần nhất bước lên đỉnh thế giới.

Với Mbappe, Ronaldo dành những lời đánh giá đặc biệt. Khi được hỏi về việc Lionel Messi và Mbappe vượt qua mình ở danh sách ghi bàn tại World Cup, cựu tiền đạo Brazil tỏ ra bình thản và cho rằng mọi kỷ lục đều sinh ra để bị phá vỡ.

“Messi là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử và đến nay vẫn có tầm ảnh hưởng lớn. Còn Mbappe, phong cách chơi bóng của cậu ấy khiến tôi nhớ đến chính mình thời đỉnh cao. Cậu ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất hiện tại và là người kế thừa tự nhiên của các huyền thoại”, Ronaldo chia sẻ.

Theo Ronaldo, Pháp, Tây Ban Nha và Argentina là những ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026. Ông cũng nhắc đến Đức như một đối thủ nguy hiểm, đồng thời xem tất cả là những rào cản lớn Brazil phải vượt qua nếu muốn giành ngôi sao thứ sáu.

Ở một chủ đề khác, Ronaldo ủng hộ khả năng Zidane dẫn dắt tuyển Pháp trong tương lai. Ông cho rằng cựu HLV Real Madrid có hồ sơ lý tưởng cho công việc này, từ tài năng, kinh nghiệm, tư duy chiến thuật đến cá tính cầm quân.

“Đó không chỉ là cảm tính. Zidane đã chứng minh năng lực bằng công việc xuất sắc tại Real Madrid”, Ronaldo khẳng định.