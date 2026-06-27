Khoảnh khắc Mbappe 'chỉ đạo' trọng tài gây bão mạng

Kylian Mbappe trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội sau tình huống trao băng đội trưởng đầy lạ lẫm trong trận Pháp thắng Na Uy 4-1 tại World Cup 2026.

Khoảnh khắc Mbappe nhờ trọng tài Oliver chuyển băng đội trưởng tới tay Tchouameni.

Rạng sáng 27/6, tuyển Pháp giành chiến thắng 4-1 trước Na Uy ở lượt trận cuối bảng I World Cup 2026. Một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất đến từ tình huống rời sân của Kylian Mbappe ở phút 87.

Trước khi rời sân để nhường chỗ cho Jean-Philippe Mateta trong giai đoạn cuối trận, Mbappe cần bàn giao băng đội trưởng cho người thay thế trên sân. Thay vì trực tiếp trao lại cho Aurelien Tchouameni, Mbappe lại đưa cho trọng tài Michael Oliver và nhờ ông chuyển giúp.

Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội X, nơi hàng loạt bình luận trái chiều xuất hiện chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người dùng đùa rằng tiền đạo của Pháp đang thể hiện “quyền lực” trên sân.

Một số ý kiến còn gọi Mbappe là “độc tài”, “tướng quân” hay “chỉ huy”, phản ánh sự phóng đại mang tính hài hước mà cộng đồng mạng gắn với hình ảnh của Mbappe trong thời gian qua. Thậm chí có bình luận cho rằng anh “ra lệnh cả trọng tài”, trong khi một số người khác lại bày tỏ sự yêu thích với phong thái của ngôi sao PSG.

Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng Mbappe có thể đang tuân thủ quy định mới của FIFA về thời gian rời sân. Theo đó, cầu thủ được thay phải rời sân trong vòng 10 giây để tránh các tình huống câu giờ, nên Mbappe chọn phương án nhờ trọng tài hỗ trợ và không làm gián đoạn trận đấu.

Chỉ sau khoảng nửa giờ đăng tải, đoạn video và câu chuyện liên quan đến tình huống này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, tiếp tục cho thấy sức hút đặc biệt của Mbappe không chỉ trên sân cỏ mà còn trên mạng xã hội.

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