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Thể thao World Cup 2026

CĐV Pháp: 'Đội tuyển này đúng là FC Mbappe'

  • Thứ bảy, 18/7/2026 14:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Quyết định để Kylian Mbappe đá chính trận tranh hạng ba gặp Anh khiến tiền đạo tuyển Pháp hứng làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ.

Mbappe vẫn là đầu tàu của tuyển Pháp ở trận tranh hạng ba. Ảnh: Reuters.

Theo CANAL+, dù Didier Deschamps dự kiến xoay tua đội hình ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 với tuyển Anh vào rạng sáng 19/7, Kylian Mbappe vẫn nhiều khả năng sẽ đá chính. Mục tiêu của HLV tuyển Pháp là hướng đến việc giành hạng ba trong trận cuối cùng ông dẫn dắt đội tuyển, đồng thời tạo điều kiện để Mbappe cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.

Thông tin trên nhanh chóng tạo làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội X, khi nhiều CĐV cho rằng việc Mbappe tiếp tục đá chính chỉ nhằm phục vụ mục tiêu cá nhân. Một tài khoản bình luận: “Hóa ra đây đúng là FC Mbappe”, ám chỉ đội tuyển đang vận hành vì ngôi sao số một thay vì lợi ích tập thể.

Nhiều ý kiến khác cho rằng tiền đạo của tuyển Pháp chỉ quan tâm đến cuộc đua ghi bàn. “Quá rõ rồi, điều quan trọng nhất với cậu ấy chỉ là bảng xếp hạng Vua phá lưới”, một CĐV viết. Người khác bình luận: “Cậu ta chỉ nghĩ đến các thống kê cá nhân, bất chấp mọi thứ khác”.

Nguồn tin trên cũng cho biết N'Golo Kante sẽ ra sân từ đầu trong trận cuối cùng khoác áo tuyển Pháp. Bình luận về việc này, không ít người đặt câu hỏi về việc Kante chỉ được trao cơ hội đá chính sau khi tuyển Pháp đã bị loại khỏi cuộc đua vô địch. “Đến lúc bị loại mới cho Kante đá thì còn ý nghĩa gì?”, một bình luận nêu quan điểm.

Một số CĐV thậm chí cho rằng Mbappe có cơ hội ghi thêm bàn trước một tuyển Anh đang sa sút để vượt Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới. “Trước một tuyển Anh rệu rã như hiện tại, Mbappe hoàn toàn có thể lập cú đúp hoặc hat-trick để vượt Messi”, tài khoản này nhận định.

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Đào Trần

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