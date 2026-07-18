Trận Pháp - Anh rơi vào cảnh ế vé

FIFA buộc phải giảm mạnh giá vé trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa Anh và Pháp khi hàng nghìn chỗ ngồi vẫn chưa được bán hết chỉ hơn một ngày trước giờ thi đấu.

Trận tranh hạng ba không thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Ảnh: Reuters.

Chỉ khoảng 36 giờ trước khi trận tranh hạng ba World Cup 2026 diễn ra tại Miami, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vẫn đối mặt tình trạng ế vé nghiêm trọng. Theo thống kê vào ngày 17/7, khoảng 7.000 vé vẫn chưa có người mua, buộc ban tổ chức phải liên tục điều chỉnh giá để kích cầu.

Ban đầu, 1.246 vé hạng phổ thông vẫn được mở bán với mức giá từ 657 đến 855 bảng Anh. Trên nền tảng bán lại chính thức của FIFA, thêm 5.864 vé cũng xuất hiện, trong đó loại rẻ nhất thuộc hạng ba có giá 346 bảng Anh, chưa bao gồm phụ phí 15% do FIFA áp dụng.

Để cải thiện tình hình, FIFA giảm mạnh giá các hạng vé đắt nhất. Vé hạng nhất vốn có giá 855 bảng Anh, nay chỉ còn khoảng 500 bảng Anh, tức giảm hơn 40%.

Trận đấu giữa Anh và Pháp diễn ra sau khi cả hai cùng thất bại ở bán kết. Tuyển Anh dẫn Argentina 1-0 đến phút 85 nhưng bị lội ngược dòng với hai bàn thua muộn sau những pha kiến tạo của Lionel Messi. Trong khi đó, Pháp thua Tây Ban Nha 0-2 tại Dallas và lỡ cơ hội góp mặt ở trận chung kết.

Không chỉ trận tranh hạng ba, chung kết World Cup 2026 cũng gặp tình trạng tương tự, nhưng ở quy mô nhỏ hơn. Theo nguồn tin, hơn 1.000 vé vẫn được rao bán trên nền tảng bán lại chính thức của FIFA trước ngày diễn ra trận đấu.

Giới chuyên môn cũng dự đoán lượng khán giả truyền hình dành cho trận tranh hạng ba sẽ giảm đáng kể. Tại World Cup 2018, chưa đến một phần ba trong số 30,9 triệu người từng theo dõi trận bán kết Anh - Croatia tiếp tục xem cuộc đối đầu giữa Anh và Bỉ ở trận tranh hạng ba.

Đây là lần thứ ba tuyển Anh góp mặt ở trận tranh hạng ba World Cup. Trước đó, "Tam sư" đều thất bại trước Italy năm 1990 và Bỉ năm 2018. Nếu đánh bại Pháp lần này, đội bóng của HLV Thomas Tuchel sẽ lần đầu giành hạng ba, cũng là thành tích tốt thứ hai trong lịch sử World Cup của bóng đá Anh.

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.