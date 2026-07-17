Lautaro Martinez và lời đáp sau Qatar

Từng mất suất đá chính ở Qatar 2022, Lautaro Martínez trở lại World Cup với vị thế của người định đoạt những trận đấu lớn cho Argentina.

Bốn năm sau World Cup 2022, Lautaro Martínez trở thành người đưa Argentina vào chung kết bằng những bàn thắng ở thời khắc quyết định.

Phút 90+2 trận bán kết gặp tuyển Anh tại World Cup 2026, Lautaro Martinez thoát khỏi sự đeo bám của hàng thủ đối phương rồi đánh đầu tung lưới Jordan Pickford. Bàn thắng hoàn tất cuộc ngược dòng 2-1, đưa Argentina vào chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp.

Lautaro chỉ vào sân trong những phút cuối. Anh không có nhiều thời gian để bắt nhịp hay tham gia sâu vào lối chơi. Nhiệm vụ của một trung phong lúc ấy rất đơn giản: tìm khoảng trống và kết thúc cơ hội. Anh làm được cả hai chỉ trong một tình huống.

Bốn ngày trước, tiền đạo của Inter Milan cũng ghi bàn ở phút 121, ấn định chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ tại tứ kết. Hai vòng đấu liên tiếp, Lautaro đều xuất hiện vào cuối trận và đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của đối thủ.

World Cup 2026 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với Lautaro - người đã ghi 3 bàn tại World Cup 2026. Đây không chỉ là một giải đấu thành công, mà còn là lời đáp cho những hoài nghi kéo dài từ Qatar.

Sự thật phía sau Qatar 2022

Lautaro đến World Cup 2022 với vị thế trung phong số một của Argentina. Anh đá chính trước Saudi Arabia và Mexico, nhưng không ghi bàn. Từ trận cuối vòng bảng gặp Ba Lan, Lionel Scaloni trao cơ hội cho Julian Alvarez và giữ nguyên lựa chọn này trong phần còn lại của giải.

Việc Lautaro mất vị trí không chỉ đến từ những cơ hội bị bỏ lỡ. Anh gặp vấn đề ở mắt cá trước giải và phải tiêm thuốc giảm đau để thi đấu. Người đại diện Alejandro Camacho sau đó xác nhận tiền đạo này chịu nhiều đau đớn, còn Lautaro cũng thừa nhận chấn thương ảnh hưởng đến phong độ.

Lautaro Martinez ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Argentina trước Anh tại bán kết World Cup 2026.

Tuy nhiên, thể trạng không phải nguyên nhân duy nhất. Alvarez tận dụng cơ hội tốt hơn. Tiền đạo khi ấy thuộc biên chế Man City pressing mạnh, di chuyển rộng và mang đến nguồn năng lượng phù hợp với những điều chỉnh của Scaloni. Anh ghi bàn trước Ba Lan, tiếp tục lập công ở vòng 16 đội gặp Australia và giữ vai trò quan trọng trong hành trình vô địch.

Lautaro mất suất theo đúng logic chuyên môn. Một người không đạt trạng thái tốt nhất, trong khi người còn lại chơi hiệu quả và giúp hệ thống vận hành trơn tru hơn. Scaloni chọn cầu thủ phù hợp với đội bóng ở thời điểm đó.

Điều đáng ghi nhận là Lautaro không biến sự thất vọng cá nhân thành vấn đề của tập thể. Anh chấp nhận vai trò dự bị, tiếp tục vào sân ở các trận knock-out và thực hiện cú sút quyết định trong loạt luân lưu trước Hà Lan. Ở trận chung kết với Pháp, anh được tung vào sân trong hiệp phụ khi Alvarez xuống sức.

Qatar 2022 vẫn là giải đấu không trọn vẹn với Lautaro. Anh không ghi bàn và mất vị trí từng được xem là khó thay thế. Nhưng đó không phải một “vết nhơ”, càng không phải bằng chứng cho thấy anh không đủ khả năng chơi ở đẳng cấp cao nhất. Chấn thương, phong độ và sự bùng nổ của Álvarez cùng xuất hiện vào một thời điểm.

Giá trị của một trung phong toàn diện

Lautaro thường bị đánh giá thấp bởi anh không có một phẩm chất riêng đủ nổi bật để trở thành thương hiệu. Erling Haaland gây ấn tượng bằng thể hình và hiệu suất. Harry Kane được nhắc đến nhờ khả năng kiến tạo. Kylian Mbappe tạo khác biệt bằng tốc độ.

Lautaro không áp đảo ở một khía cạnh, nhưng làm tốt gần như mọi nhiệm vụ của một trung phong. Anh có thể lùi sâu kết nối với tuyến giữa, làm tường, kéo trung vệ khỏi vị trí, pressing và dứt điểm trong vùng cấm.

Từ người mất suất đá chính năm 2022 đến tiền đạo định đoạt các trận knock-out, Lautaro đã hoàn tất cuộc trở lại của mình.

Tại Inter, những phẩm chất ấy giúp Lautaro thích nghi với nhiều đối tác. Anh từng chơi cạnh Romelu Lukaku, Edin Dzeko và Marcus Thuram. Dù người đá cặp thay đổi, Lautaro vẫn là mắt xích quan trọng nhất trên hàng công.

Giá trị của tiền đạo người Argentina không chỉ nằm ở số bàn thắng. Một pha di chuyển có thể mở khoảng trống cho đồng đội. Một tình huống áp sát có thể buộc hậu vệ chuyền sai. Những chi tiết ấy ít xuất hiện trong các đoạn video nổi bật, nhưng lại quyết định cách đội bóng vận hành.

World Cup 2026 cho thấy Lautaro trưởng thành hơn sau bốn năm. Anh không cần đá chính mọi trận để khẳng định vị thế. Khi Alvarez phù hợp hơn, Lautaro chờ cơ hội. Khi Argentina cần một trung phong trong vùng cấm, anh vào sân và hoàn thành công việc.

Trước Thụy Sĩ, anh có mặt đúng lúc để đá bồi sau khi thủ môn không thể bắt dính bóng. Trước tuyển Anh, chân sút chỉ cao khoảng 1,74 m đánh bại hàng phòng ngự cao lớn nhờ khả năng chọn vị trí và thời điểm bật nhảy.

Hai bàn thắng khác nhau, nhưng cùng thể hiện bản năng của một số 9: luôn sẵn sàng cho cơ hội có thể chỉ xuất hiện một lần.

Qatar 2022 sẽ không biến mất khỏi sự nghiệp Lautaro. Anh từng mất suất đá chính và rời giải mà không ghi bàn. Nhưng bốn năm sau, ký ức ấy không còn đủ sức định nghĩa anh.

Lautaro đã trở thành đội trưởng Inter, giành những danh hiệu lớn và trở lại World Cup với vai trò của người giải quyết trận đấu. Anh không cần là ngôi sao sáng nhất trong đội hình Argentina. Giá trị của anh nằm ở việc hiểu mình phải làm gì và xuất hiện đúng lúc.

Lautaro Martinez không xóa được ký ức Qatar. Anh chỉ khiến nó trở nên nhỏ bé hơn.