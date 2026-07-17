Tây Ban Nha nhận thưởng lớn sau khi hạ gục Pháp

Tiến vào chung kết World Cup 2026 sau khi đánh bại Pháp với tỷ số 2-0, Tây Ban Nha vừa nhận được những món quà xa xỉ như một phần thưởng ghi nhận thành tích của "La Roja".

Các cầu thủ Tây Ban Nha nhận món quà đặc biệt sau trận bán kết World Cup 2026.

Các cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha vừa được trao tặng những món trang sức độc quyền trị giá hàng nghìn euro. Đây có thể xem như là sự ghi nhận cho thành tích lọt vào trận chung kết World Cup 2026 của "La Roja".

Phần thưởng đến từ một thương hiệu kim hoàn cao cấp danh tiếng, dành riêng cho dàn sao của huấn luyện viên Luis de la Fuente sau chuỗi phong độ ấn tượng tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Thông tin về món quà được tiết lộ thông qua đoạn video do chính công ty trang sức này chia sẻ trên nền tảng Instagram. Hình ảnh từ video cho thấy các thành viên của "La Roja" lần lượt đón nhận những thiết kế tinh xảo với giá trị tài chính lớn.

Trước đó, Tây Ban Nha chính thức giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng sau khi đánh bại tuyển Pháp với tỷ số 2-0 hôm 15/7. Chiến thắng này giúp "La Roja" duy trì hành trình xuất sắc xuyên suốt giải đấu để tiến tới trận tranh ngôi vương vào rạng sáng ngày 20/7.

Thử thách cuối cùng của Tây Ban Nha sẽ là cuộc đối đầu với đội tuyển Argentina. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đang lên cao sau những phần thưởng khích lệ, đoàn quân của De la Fuente đang hướng tới mục tiêu chinh phục danh hiệu vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử bóng đá nước này.

'Vũ khí bí mật' đưa Tây Ban Nha vào chung kết World Cup Bên cạnh chiến thuật và nhân sự, ''La Roja'' còn đầu tư kỹ lưỡng vào chế độ dinh dưỡng bằng một quyết định đặc biệt.