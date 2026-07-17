Ngày Argentina ngăn Messi khoác áo Tây Ban Nha

Trước khi trở thành biểu tượng của Argentina, Lionel Messi từng được người Tây Ban Nha theo đuổi quyết liệt, buộc AFA phải hành động bằng một kế hoạch đặc biệt.

Messi từng suýt khoác áo Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Khi Argentina và Tây Ban Nha chuẩn bị chạm trán ở chung kết World Cup 2026, một câu chuyện ít người biết về Lionel Messi được truyền thông xứ tango nhắc lại. Nếu không có quyết định táo bạo của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cách đây 22 năm, siêu sao sinh năm 1987 hoàn toàn có thể trở thành tuyển thủ Tây Ban Nha thay vì biểu tượng của bóng đá Argentina như bây giờ.

Mùa hè năm 2004, AFA gần như không biết đến Messi, trong khi Tây Ban Nha đã theo dõi sát sao tài năng trẻ đang trưởng thành ở lò đào tạo Barcelona. Bước ngoặt đến từ một cuộn băng VHS do người đại diện Horacio Gaggioli chuyển cho Claudio Vivas, trợ lý của HLV Marcelo Bielsa.

Vivas kể lại rằng Bielsa ban đầu tưởng đoạn video được tua nhanh vì Messi rê bóng, tăng tốc và ghi bàn quá dễ dàng. Sau khi xem kỹ, HLV huyền thoại lập tức nhận ra Argentina đang sở hữu một viên ngọc hiếm.

HLV Bielsa từng ngạc nhiên với tài năng thiên phú của Messi. Ảnh: Reuters.

Những hình ảnh ấy cũng được chuyển cho Hugo Tocalli, HLV các đội trẻ Argentina. Tuy nhiên, đã quá muộn để đưa Messi dự World Cup U17. Điều Tocalli quan tâm hơn là phải "giữ chân" cầu thủ này trước sự theo đuổi quyết liệt của Tây Ban Nha.

Thời điểm đó, quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cho phép một cầu thủ đổi đội tuyển nếu chưa thi đấu cho đội tuyển trẻ quốc gia. Vì vậy, AFA lập tức lên kế hoạch tổ chức hai trận giao hữu chỉ để Messi ra sân trong màu áo Argentina.

Việc triệu tập Messi cũng không hề đơn giản. AFA thậm chí không có số điện thoại của cầu thủ hay gia đình anh. Nhân viên Omar Souto phải lần theo danh bạ điện thoại tại Rosario, gọi cho bà ngoại rồi đến chú và cuối cùng mới liên lạc được với cha của Messi.

Sau khi kết nối thành công, AFA lập tức tổ chức hai trận giao hữu khẩn cấp và tự chi trả vé máy bay cho Messi, điều hiếm thấy vào thời điểm đó. Trận đầu gặp Paraguay diễn ra trên sân Argentinos Juniors, nơi Diego Maradona từng khởi nghiệp.

Phóng viên Hector Gallo của TyC Sports giới thiệu trước giờ bóng lăn: "Có một cầu thủ sẽ vào sân trong hiệp hai, đó là Lionel Messi, chàng trai đến từ Rosario đã gia nhập Barcelona từ năm 12 tuổi. Cậu ấy chuẩn bị tập cùng đội một Barcelona và có điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 15 triệu euro".

Messi sẽ đối đầu Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Messi vào sân trong hiệp hai, ghi một bàn đẹp mắt sau pha đi bóng vượt qua hai hậu vệ và thủ môn, góp phần giúp Argentina thắng 8-0.

Sau hai trận giao hữu, Messi tiếp tục được triệu tập dự giải U20 Nam Mỹ đầu năm 2005 rồi cùng Argentina vô địch World Cup U20 tại Hà Lan. Chính ở giải đấu đó, anh ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha ở tứ kết, khép lại hoàn toàn hy vọng sở hữu ngôi sao này của đội bóng xứ bò tót.

Hugo Tocalli sau này tiết lộ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha từng thừa nhận họ đã làm mọi cách để thuyết phục Messi đổi màu áo, nhưng bất thành vì cầu thủ này chỉ muốn cống hiến cho Argentina.

Hai mươi hai năm sau, Messi sẽ đối đầu chính Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Đó là quốc gia giúp anh trở thành siêu sao tại Barcelona, nhưng cũng là đội tuyển từng bỏ lỡ cơ hội sở hữu một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Khoảnh khắc gây sốt của Messi sau chiến thắng trước Anh Đoạn video ghi lại màn ăn mừng của Lionel Messi sau chiến thắng ở bán kết World Cup 2026 sáng 16/7 thu hút 3 triệu lượt xem trên X chỉ sau 15 phút đăng tải.