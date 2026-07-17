Rashford lỡ thời cơ rời MU với giá hời

Điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu bảng của Marcus Rashford hết hiệu lực vào ngày 15/7, giúp MU giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn tương lai của tiền đạo người Anh.

MU nắm quyền quyết định tương lai Rashford.

Mùa giải vừa qua, Rashford khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn và để lại dấu ấn với 14 bàn cùng 14 pha kiến tạo, góp phần giúp đội bóng xứ Catalonia vô địch La Liga. Đã có thời điểm Barcelona cân nhắc mua đứt tuyển thủ Anh, nhưng kế hoạch thay đổi sau khi họ chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle.

Cuối cùng, Barcelona quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng giữa đôi bên, buộc Rashford phải trở lại Old Trafford. Cùng với việc điều khoản giải phóng hợp đồng (giá 40 triệu bảng) hết hạn, đội bóng muốn sở hữu tiền đạo người Anh từ thời điểm này sẽ phải trực tiếp đàm phán với "Quỷ đỏ".

Theo The Athletic, trước khi điều khoản giải phóng hết hạn, bất kỳ CLB nào ngoài Liverpool và Man City đều có thể chi 40 triệu bảng để đưa Rashford rời MU. Tuy nhiên, không có thương vụ nào được hoàn tất trước thời hạn.

Nguồn tin này cũng tiết lộ Rashford từ chối một số lời đề nghị có mức đãi ngộ cao hơn hợp đồng hiện tại tại Old Trafford, cho thấy anh không muốn đưa ra quyết định chỉ vì yếu tố tài chính.

Trong khi đó, The i Paper cho biết Newcastle United và Aston Villa nằm trong số những đội bóng theo sát tình hình của tiền đạo người Anh. Newcastle xem Rashford là phương án thay thế Anthony Gordon, nhưng mức lương khoảng 325.000 bảng mỗi tuần được cho là rào cản lớn.

Aston Villa cũng không phải cái tên xa lạ với Rashford. Tiền đạo sinh năm 1997 từng khoác áo đội chủ sân Villa Park theo dạng cho mượn ở nửa sau mùa 2024/25 dưới sự dẫn dắt của Unai Emery. Chính Rashford sau đó thừa nhận Emery là người góp công lớn giúp anh lấy lại phong độ.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.