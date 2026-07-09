Tình thế đảo ngược với Gordon

Không chỉ để mất cơ hội tại Barcelona, tiền đạo Marcus Rashford còn thất thế so với người đồng nghiệp Anthony Gordon ở tuyển Anh tại World Cup 2026.

Gordon (18) chiếm vị trí của Rashford.

Sau giai đoạn khởi đầu không như ý, Gordon lật ngược tình thế để vượt qua Rashford trong cuộc cạnh tranh vị trí chạy cánh trái dưới thời HLV Thomas Tuchel.

Trước đó, hành trình của Gordon tại World Cup 2026 không hề suôn sẻ. Ngôi sao 25 tuổi được trao cơ hội đá chính ở hai trận gặp Croatia và Ghana nhưng đều gây thất vọng. Gordon không tạo ra nhiều đột biến trong các pha đi bóng hay tạt bóng, khiến HLV Tuchel phải rút anh khỏi sân sớm ở cả hai trận đấu.

Trong khi đó, Rashford tận dụng khá tốt cơ hội từ băng ghế dự bị ở trận gặp Croatia khi ghi bàn quyết định cho tuyển Anh. Điều này giúp tiền đạo của MU tạm thời vượt lên trong cuộc cạnh tranh vị trí bên cánh trái.

Tuy nhiên, cục diện lại thay đổi ở vòng 32 đội gặp CHDC Congo. Rashford được xếp đá chính nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Khi tuyển Anh gặp khó khăn, Gordon được tung vào sân từ phút 61 và lập tức tạo nên khác biệt. Chỉ trong chưa đầy nửa giờ thi đấu, anh có hai đường kiến tạo để Harry Kane lập công, giúp "Tam sư" lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 và đoạt vé vào vòng 16 đội.

Gordon được HLV Tuchel tín nhiệm. Ảnh: Reuters.

Sau đó, Gordon tiếp tục tỏa sáng trước sức ép rất lớn từ CĐV trên sân Azteca ở trận thắng 3-2 trước Mexico. Thi đấu trọn vẹn 90 phút, tân binh của Barcelona mang về quả phạt đền quan trọng, giúp Kane nâng tỷ số lên 3-1. Đây là bước ngoặt giúp tuyển Anh giành chiến thắng và tiến vào tứ kết.

Những màn trình diễn liên tiếp ấn tượng giúp Gordon gần như chiếm ưu thế hoàn toàn trước Rashford trong cuộc cạnh tranh vị trí chạy cánh trái. Điều tương tự cũng xảy ra tại Barcelona, khi Gordon chính là người được đội chủ sân Camp Nou tín nhiệm và sẵn sàng chi đậm. Trong khi đó, dù trải qua mùa giải không tệ tại Barcelona, Rashford vẫn bị trả về MU.

Với phong độ hiện tại, nhiều khả năng Gordon sẽ tiếp tục được HLV Thomas Tuchel tin tưởng trong cuộc đối đầu với Na Uy ở tứ kết World Cup 2026.

Highlights Mexico 2-3 Anh Sáng 6/7, Anh xuất sắc vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.