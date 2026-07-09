Đội tuyển chiếm ngôi số một thế giới của Argentina

Đội tuyển Pháp vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA sau loạt trận vòng 16 đội World Cup 2026.

Pháp dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: Reuters.

Dù giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập để góp mặt ở tứ kết World Cup 2026, Argentina vẫn không thể giữ được ngôi đầu trên bảng xếp hạng FIFA. Đại diện Nam Mỹ hiện có 1.925,15 điểm, kém Pháp 0,71 điểm.

Ở vòng 16 đội, thầy trò HLV Didier Deschamps đánh bại Paraguay với tỷ số 1-0, qua đó nâng tổng số điểm lên 1.925,86. Xuyên suốt World Cup 2026, Pháp và Argentina luôn so kè quyết liệt cho ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA.

Ở các vị trí tiếp theo, Tây Ban Nha tiếp tục giữ hạng ba sau khi vượt qua Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội. Đội tuyển Anh cũng bảo vệ thành công vị trí thứ tư nhờ chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Mexico để giành quyền vào tứ kết.

Với việc cả Pháp, Argentina, Tây Ban Nha và Anh đều góp mặt ở tứ kết World Cup 2026, cuộc đua trên bảng xếp hạng FIFA được dự báo còn nhiều biến động trong thời gian tới.

Bên cạnh sự thay đổi trên bảng xếp hạng, một thống kê thú vị cũng được người hâm mộ nhắc đến. Trong lịch sử các kỳ World Cup, chưa từng có đội tuyển nào bước vào giải đấu với tư cách số một trên bảng xếp hạng FIFA rồi giành chức vô địch.

Ở World Cup 2026, Argentina là đội tuyển khởi đầu giải đấu với vị trí số một thế giới. Dù đã để mất ngôi đầu vào tay Pháp trong quá trình giải đấu diễn ra, đại diện Nam Mỹ vẫn còn cơ hội phá bỏ "lời nguyền" nói trên nếu có thể đăng quang thêm một lần nữa.

Highlights Argentina 3-2 Ai Cập Rạng sáng 8/7, Argentina ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành vé vào tứ kết sau trận cầu đầy cảm xúc.