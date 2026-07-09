Morocco không còn là hiện tượng

Morocco bước vào trận tứ kết với Pháp không còn bằng tâm thế của kẻ gây bất ngờ, mà bằng vị thế của một đội tuyển biết cách sống sót ở World Cup.

Morocco vào tứ kết World Cup 2026 với tư thế của một đội tuyển đã trưởng thành sau kỳ tích tại Qatar.

Morocco từng là câu chuyện đẹp nhất World Cup 2022. Họ đánh bại Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi trở thành đội châu Phi đầu tiên vào bán kết World Cup. Khi ấy, gọi Morocco là hiện tượng là điều dễ hiểu. Hành trình tại Qatar mang màu sắc cổ tích: một đội bóng nằm ngoài nhóm ứng viên đi xa bằng kỷ luật, tinh thần và sự bùng nổ của cả một thế hệ.

Từ cổ tích đến bản lĩnh

Bốn năm sau, Morocco trở lại sân khấu lớn với một vị thế khác. Họ không còn là đội bóng khiến người ta tò mò. Họ cũng không sống nhờ dư âm của kỳ tích cũ. Chiến thắng 3-0 trước Canada ở vòng 1/8 World Cup 2026 cho thấy Morocco bước qua ranh giới giữa một hiện tượng và một đội tuyển có năng lực thật sự.

Điều đáng nói không chỉ nằm ở tỷ số. Morocco thắng Canada bằng sự trưởng thành. Họ không cần một trận đấu hỗn loạn để tạo bất ngờ. Đội bóng Bắc Phi kiểm soát tốt các thời điểm, biết khi nào cần tăng tốc, khi nào phải kéo trận đấu về nhịp an toàn. Đó là cách chơi của một tập thể đã quen với áp lực knock-out.

Morocco hiện tại vẫn giữ những phẩm chất làm nên kỳ tích ở Qatar: phòng ngự kỷ luật, chuyển trạng thái nhanh, thể lực bền bỉ và tinh thần tập thể rõ ràng. Nhưng họ không còn đơn thuần chịu trận rồi chờ phản công. Morocco tự tin hơn khi có bóng, mạnh dạn hơn trong cách triển khai và sở hữu nhiều cầu thủ đủ khả năng định đoạt trận đấu.

Đó là bước tiến quan trọng. Một hiện tượng thường sống bằng cảm xúc. Một đội tuyển lớn phải sống bằng sự lặp lại. Morocco đang làm được điều thứ hai. Họ không chỉ gây bất ngờ một lần, mà tiếp tục duy trì mình trong nhóm đội có thể cạnh tranh ở World Cup.

Chiến thắng trước Canada cho thấy Morocco không còn sống bằng cảm hứng, mà bằng tổ chức và bản lĩnh.

Với bóng đá châu Phi, hành trình này còn mang ý nghĩa rộng hơn. Morocco không chỉ đại diện cho một đội tuyển. Họ đại diện cho niềm tin rằng bóng đá châu Phi có thể đi xa bằng tổ chức, phương pháp và bản lĩnh, thay vì chỉ được nhắc đến qua tốc độ, sức mạnh hay cảm hứng cá nhân.

Sau nhiều thập kỷ bị xem là vùng đất của tiềm năng chưa được khai phá hết, châu Phi giờ có một đội tuyển biết cách biến tiềm năng thành thành tích. Morocco vì thế không còn là câu chuyện lãng mạn. Họ là một lời cảnh báo thật sự.

Pháp gặp đối thủ khó chịu nhất

Trận tứ kết với Pháp không chỉ là cuộc đối đầu giữa một ứng viên vô địch và một đội bóng thách thức. Đây còn là màn tái ngộ nhiều lớp nghĩa. Tại World Cup 2022, Pháp từng thắng Morocco 2-0 ở bán kết. Nhưng đó là trận đấu mà Morocco khiến đối thủ chịu nhiều áp lực hơn những gì tỷ số thể hiện.

Bốn năm sau, cặp đấu này trở lại trong bối cảnh khác. Pháp vẫn là thế lực hàng đầu, vẫn có Kylian Mbappe làm trung tâm và vẫn sở hữu chiều sâu đội hình đủ để đi đến cuối giải. Tuy nhiên, Morocco bây giờ không còn là đội bóng chỉ bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Họ đã có thêm kinh nghiệm, sự lì lợm và niềm tin rằng mình thuộc về những trận đấu lớn.

Đó là điều khiến trận tứ kết này trở nên đáng chờ đợi. Pháp có đẳng cấp, tốc độ và khả năng kết liễu đối thủ trong vài khoảnh khắc. Morocco có kỷ luật, sự kiên nhẫn và khả năng kéo trận đấu vào vùng khó chịu. Họ không cần kiểm soát bóng nhiều hơn Pháp để tạo nguy hiểm. Họ chỉ cần phòng ngự đủ chặt, chờ đối thủ mất kiên nhẫn và tăng tốc đúng thời điểm.

Morocco tiếp tục đại diện cho niềm tin rằng bóng đá châu Phi có thể cạnh tranh bằng hệ thống, kỷ luật và chiều sâu.

Với Pháp, Morocco là kiểu đối thủ không dễ bị cuốn khỏi kế hoạch. Họ càng đá lâu, trận đấu càng trở nên nặng nề. Nếu Pháp nóng vội, khoảng trống phía sau hàng thủ có thể trở thành cái bẫy. Nếu Pháp không sớm tạo khác biệt, sức ép tâm lý sẽ lớn dần theo từng phút.

Ngoài chuyên môn, Pháp - Morocco còn là cặp đấu giàu cảm xúc. Đây là cuộc đối đầu có màu sắc lịch sử, văn hóa và cộng đồng. Bóng đá Pháp có mối liên hệ sâu với Bắc Phi, còn nhiều cầu thủ Morocco trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu. Vì thế, trận đấu này không chỉ là một cuộc so tài thể thao. Nó còn chạm vào bản sắc, niềm tự hào và vị trí của Morocco trong trật tự mới của bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, để đi xa hơn, Morocco phải làm điều khó nhất: vượt qua cái bóng của chính câu chuyện cổ tích mà họ từng tạo ra. Khi không còn là hiện tượng, họ không thể chỉ khiến thế giới xúc động. Họ phải khiến thế giới thừa nhận mình đủ giỏi.

Pháp là bài kiểm tra hoàn hảo cho tham vọng ấy. Nếu thắng, Morocco không chỉ vào bán kết. Họ sẽ xác nhận rằng kỳ tích năm 2022 không phải khoảnh khắc lóe sáng rồi tắt. Nếu thua, họ vẫn có thể rời giải trong tư thế của một đội tuyển được tôn trọng.

Nhưng trận tứ kết này mở ra cơ hội lớn hơn cho Morocco: bước từ biểu tượng truyền cảm hứng thành một thế lực thật sự.

World Cup từng gọi Morocco là hiện tượng. Bây giờ, chính Morocco đang buộc giải đấu phải nhìn họ bằng một cách khác: một ứng viên.