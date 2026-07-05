Dù thắng đậm Canada 3-0 để vào tứ kết World Cup 2026, Morocco vẫn trở thành tâm điểm tranh cãi khi màn trình diễn của họ khiến nhiều người hâm mộ thất vọng.

Morocco bị đánh giá thiếu hấp dẫn dù thắng Canada. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 5/7, Morocco vượt qua Canada với tỷ số 3-0 ở vòng 1/8 World Cup 2026 để ghi tên mình vào tứ kết. Tuy nhiên, thay vì nhận những lời khen, đại diện châu Phi lại trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội vì lối chơi bị đánh giá là thiếu hấp dẫn.

Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi sớm tạo lợi thế nhờ cú dứt điểm một chạm đẹp mắt của Azzedine Ounahi sau tình huống phối hợp đá phạt với Achraf Hakimi. Chính Ounahi tiếp tục nhân đôi cách biệt bằng một pha xử lý gọn gàng trong vùng cấm trước khi Soufiane Rahimi khép lại chiến thắng 3-0 bằng pha thoát xuống ghi bàn ở cuối trận.

Dù tỷ số cách biệt, màn trình diễn của cả Morocco lẫn Canada không đáp ứng kỳ vọng. Trên các nền tảng mạng xã hội X, nhiều CĐV cho rằng đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn thấp nhất kể từ đầu giải.

Không ít ý kiến còn nhắc lại trận hòa với Brazil ở vòng bảng để so sánh. Một tài khoản viết: "Morocco là đội tuyển khó chịu nhất World Cup. Họ chơi như thể đá trận chung kết khi gặp Brazil, nhưng giờ lại thi đấu đầy uể oải".

Người khác bình luận: "Canada và Morocco hứa hẹn rất nhiều nhưng mang đến quá ít".

Một số CĐV thậm chí gọi đây là "trận đấu tệ nhất World Cup" hay "90 phút buồn ngủ nhất giải".

Bên cạnh những lời chê bai, cũng có người cho rằng Morocco hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là giành quyền đi tiếp. Đại diện châu Phi vẫn cho thấy sự hiệu quả khi tận dụng tốt các cơ hội và giữ sạch lưới để góp mặt ở nhóm 8 đội mạnh nhất.

Tại vòng tứ kết, Morocco sẽ đối đầu Pháp. Cuộc chạm trán diễn ra vào ngày 10/7 trên sân Boston, hứa hẹn là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng của đại diện Bắc Phi sau khi vượt qua Canada bằng một chiến thắng áp đảo về tỷ số nhưng chưa thuyết phục về màn trình diễn.

Morroco ấn định chiến thắng 3-0 trước Canada Rạng sáng 5/7, Soufiane Rahimi nhẹ nhàng dứt điểm tung lưới Canada nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Morocco ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.