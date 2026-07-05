Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

'Đội tuyển khó chịu nhất World Cup'

  • Chủ nhật, 5/7/2026 12:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù thắng đậm Canada 3-0 để vào tứ kết World Cup 2026, Morocco vẫn trở thành tâm điểm tranh cãi khi màn trình diễn của họ khiến nhiều người hâm mộ thất vọng.

Morocco bị đánh giá thiếu hấp dẫn dù thắng Canada. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 5/7, Morocco vượt qua Canada với tỷ số 3-0 ở vòng 1/8 World Cup 2026 để ghi tên mình vào tứ kết. Tuy nhiên, thay vì nhận những lời khen, đại diện châu Phi lại trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội vì lối chơi bị đánh giá là thiếu hấp dẫn.

Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi sớm tạo lợi thế nhờ cú dứt điểm một chạm đẹp mắt của Azzedine Ounahi sau tình huống phối hợp đá phạt với Achraf Hakimi. Chính Ounahi tiếp tục nhân đôi cách biệt bằng một pha xử lý gọn gàng trong vùng cấm trước khi Soufiane Rahimi khép lại chiến thắng 3-0 bằng pha thoát xuống ghi bàn ở cuối trận.

Dù tỷ số cách biệt, màn trình diễn của cả Morocco lẫn Canada không đáp ứng kỳ vọng. Trên các nền tảng mạng xã hội X, nhiều CĐV cho rằng đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn thấp nhất kể từ đầu giải.

Không ít ý kiến còn nhắc lại trận hòa với Brazil ở vòng bảng để so sánh. Một tài khoản viết: "Morocco là đội tuyển khó chịu nhất World Cup. Họ chơi như thể đá trận chung kết khi gặp Brazil, nhưng giờ lại thi đấu đầy uể oải".

Người khác bình luận: "Canada và Morocco hứa hẹn rất nhiều nhưng mang đến quá ít".

Một số CĐV thậm chí gọi đây là "trận đấu tệ nhất World Cup" hay "90 phút buồn ngủ nhất giải".

Bên cạnh những lời chê bai, cũng có người cho rằng Morocco hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là giành quyền đi tiếp. Đại diện châu Phi vẫn cho thấy sự hiệu quả khi tận dụng tốt các cơ hội và giữ sạch lưới để góp mặt ở nhóm 8 đội mạnh nhất.

Tại vòng tứ kết, Morocco sẽ đối đầu Pháp. Cuộc chạm trán diễn ra vào ngày 10/7 trên sân Boston, hứa hẹn là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng của đại diện Bắc Phi sau khi vượt qua Canada bằng một chiến thắng áp đảo về tỷ số nhưng chưa thuyết phục về màn trình diễn.

Trận Canada - Morocco bị trọng tài dừng chỉ sau 1 giây

Sáng 5/7, trận mở màn vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Canada và Morocco chứng kiến tình huống hy hữu khi trọng tài Michael Oliver buộc phải cho đá lại sau đúng một giây bóng lăn.

8 giờ trước

Chủ nhà đầu tiên bị loại ở World Cup 2026

Rạng sáng 5/7, đồng chủ nhà Canada thua Morocco 0-3 ở trận đấu đầu tiên thuộc vòng 16 đội World Cup.

14 giờ trước

Người hùng Morocco đổi đời khi gia nhập Bayern

Ngôi sao người Morocco Ismael Saibari đổi đời sau khi rời PSV Eindhoven để đầu quân cho Bayern Munich với bản hợp đồng đến năm 2031 và mức lương tăng gấp 10 lần.

12:13 2/7/2026

Morroco ấn định chiến thắng 3-0 trước Canada Rạng sáng 5/7, Soufiane Rahimi nhẹ nhàng dứt điểm tung lưới Canada nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Morocco ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

World Cup Tuyển Canada Tuyển Morocco Morocco Canada World Cup 2026

    Đọc tiếp

    Mon qua trieu USD thanh rac roi cua Mexico hinh anh

    Món quà triệu USD thành rắc rối của Mexico

    1 giờ trước 12:47 5/7/2026

    0

    Tuyển Mexico buộc phải hoàn trả loạt đồng hồ đắt tiền do một nhà sáng tạo nội dung Mỹ tặng để tránh nguy cơ vi phạm quy định đạo đức của FIFA.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý