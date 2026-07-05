Chủ nhà đầu tiên bị loại ở World Cup 2026

Rạng sáng 5/7, đồng chủ nhà Canada thua Morocco 0-3 ở trận đấu đầu tiên thuộc vòng 16 đội World Cup.

Bất chấp bị đánh giá thấp hơn, Canada lại nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra những cơ hội nguy hiểm trong hiệp một. Tani Oluwaseyi suýt mở tỷ số nhưng không thắng được thủ thành Yassine Bounou, trước khi Alistair Johnston bỏ lỡ cơ hội với cú đánh đầu ở cự ly gần. Ngược lại, Morocco chơi khá mờ nhạt và chỉ có một cú sút đáng chú ý của Soufiane Rahimi, nhưng không gây nhiều khó khăn cho Maxime Crepeau.

Sau giờ nghỉ, Morocco hoàn toàn lột xác. Chỉ năm phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Achraf Hakimi thực hiện pha phối hợp đá phạt thông minh để Azzedine Ounahi dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số cho đại diện châu Phi. Canada sau đó vùng lên mạnh mẽ, nhưng Jonathan David đá phạt vọt xà còn Tajon Buchanan bị Bounou xuất sắc cản phá.

Bóng đá Morocco duy trì vị thế tại hai kỳ World Cup gần nhất.

Khi đội chủ nhà mải mê tìm bàn gỡ, Morocco tung đòn kết liễu. Brahim Diaz bứt tốc bên cánh phải rồi chuyền thuận lợi để Ounahi hoàn tất cú đúp bằng cú sút không thể cản phá. Đến những phút cuối, Soufiane Rahimi ghi thêm bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0, khẳng định sức mạnh của đại diện châu Phi.

Đây đã là chiến thắng thứ 7 của Morocco trong 9 trận đấu loại trực tiếp gần nhất tại các giải đấu lớn, đồng thời cũng là trận bất bại thứ 34 liên tiếp ở mọi đấu trường, cho thấy họ tiếp tục là chướng ngại vật khiến mọi đối thủ phải e ngại.

Highlights Hà Lan 1-1 Morocco (luân lưu 2-3) Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.