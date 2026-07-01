Trọng tài World Cup gây sốt vì một ánh lườm

Hôm 30/6, trọng tài Wilton Sampaio gây chú ý bằng ánh mắt sắc lạnh trong trận Morocco hòa Hà Lan 1-1 trước khi thắng 3-2 trên chấm luân lưu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Trọng tài Sampaio lườm cầu thủ Morocco.

Trong một tình huống diễn ra trên sân Monterrey, tiền vệ Neil El Aynaoui tiến đến phàn nàn sau quyết định của trọng tài. Thay vì đôi co, vị vua áo đen người Brazil chỉ đứng im, lườm cầu thủ Morocco bằng ánh mắt sắc lạnh. Chỉ vài giây sau, El Aynaoui lập tức im lặng và lùi bước.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ hài hước bình luận rằng Sampaio "không cần nói một lời cũng đủ khiến cầu thủ phải chùn bước", trong khi số khác ví ánh mắt của ông "đủ sức thay một chiếc thẻ vàng".

Ở tuổi 44, Sampaio là một trong những trọng tài gây ấn tượng mạnh nhất World Cup 2026. Ở trận khai màn World Cup 2026, ông gây chú ý khi rút 3 tấm thẻ đỏ dành cho cầu thủ Nam Phi.

Sau khi được FIFA giao điều khiển trận khai mạc, trận vòng bảng giữa Na Uy và Senegal, ông tiếp tục được tin tưởng cầm còi cuộc đối đầu đầy căng thẳng giữa Hà Lan và Morocco ở vòng 32 đội.

Tờ Gazzetta đánh giá Sampaio kiểm soát trận đấu bằng phong thái đầy tự tin. Ông luôn có mặt sát các điểm nóng, đưa ra quyết định nhanh, dứt khoát và hiếm khi để cầu thủ có cơ hội gây áp lực. Chính sự quyết đoán ấy giúp những tranh cãi được dập tắt ngay từ đầu.

Trọng tài Sampaio có những pha xử lý quyết đoán.

Trận đấu giữa Hà Lan và Morocco xuất hiện nhiều tình huống va chạm ở ranh giới giữa phạm lỗi và không phạm lỗi. Dù vậy, các pha quay chậm sau đó đều cho thấy phần lớn quyết định của Sampaio chính xác. Ông cũng ưu tiên để trận đấu diễn ra liên tục thay vì liên tục cắt còi, góp phần tạo nên thế trận hấp dẫn.

Khả năng di chuyển cũng là điểm mạnh của trọng tài người Brazil. Dù không sở hữu thể hình quá cao lớn, Sampaio luôn theo sát diễn biến, giữ vị trí lý tưởng để quan sát và xử lý các pha bóng.

Đây là kỳ World Cup thứ hai của Sampaio sau Qatar 2022, khi ông từng điều khiển trận tứ kết giữa Anh và Pháp. Với việc liên tục được FIFA giao bắt chính những trận cầu khó, trọng tài người Brazil nổi lên là ứng viên sáng giá điều khiển trận chung kết World Cup 2026.

Highlights Hà Lan 1-1 Morocco (luân lưu 2-3) Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.