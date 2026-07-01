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Thể thao World Cup 2026

Dây buộc tóc màu hường của Haaland gây chú ý

  • Thứ tư, 1/7/2026 10:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiếc dây buộc tóc màu hường của Erling Haaland bất ngờ gây chú ý mạnh mẽ tại World Cup 2026.

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Trong trận thắng Bờ Biển Ngà 2-1 thuộc vòng 32 đội sáng 1/7, Haaland xuất hiện với dây buộc tóc màu hồng khi khởi động, trước khi bước vào thi đấu với phiên bản màu trắng. Đây là chi tiết nhỏ nhưng nhanh chóng gây bão mạng xã hội.
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Không chỉ là câu chuyện thời trang, Haaland tiếp tục ghi dấu ấn trên sân khi trở thành cầu thủ nhanh nhất lịch sử chạm mốc 60 bàn cho đội tuyển quốc gia.
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Ở World Cup năm nay, chân sút 25 tuổi liên tục thay đổi màu dây buộc tóc theo từng bộ trang phục thi đấu, tạo nên một hình ảnh vừa lạ mắt vừa mang tính biểu tượng cá nhân.
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Theo giới truyền thông, toàn bộ dây buộc tóc mà Haaland sử dụng đều thuộc thương hiệu Kknekki, sản phẩm được thiết kế từ hàng chục sợi polyester tái chế, vừa bền chắc vừa hạn chế hư tổn tóc.
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Trước thềm World Cup 2026, Kknekki lần đầu hợp tác cùng Haaland để ra mắt bộ sưu tập đặc biệt lấy cảm hứng từ chính anh, gồm các mẫu mang màu sắc Na Uy như đỏ, trắng và xanh.
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Sức hút từ ngôi sao người Na Uy giúp Kknekki bùng nổ doanh số toàn cầu, trong khi chính Haaland cũng trở thành cổ đông của thương hiệu, biến mái tóc và những chiếc dây buộc nhỏ bé thành một phần của câu chuyện thành công ngoài sân cỏ.
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Khác với khi khoác áo Man City, nơi anh thường cố định phong cách với dây buộc màu xanh, Haaland tại đội tuyển Na Uy lại biến mỗi trận đấu thành một sắc màu riêng.
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Song song với phong cách thi đấu mạnh mẽ, những pha bứt tốc giàu sức mạnh và biểu cảm hài hước trên sân khiến Haaland trở thành cầu thủ được chế ảnh nhiều nhất tại giải. Với chiều cao gần 2 m, mái tóc vàng dài đặc trưng cùng lối chơi bùng nổ, hình ảnh Haaland vừa đáng sợ trong vùng cấm, vừa mang nét dễ thương ngoài đời thực càng làm tăng sức hút của anh.
Na Uy nâng tỷ số lên 2-1 trước Bờ Biển Ngà Rạng sáng 1/7, Erling Haaland đệm bóng ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội World Cup 2026.

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Minh Nghi

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