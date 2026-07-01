Dây buộc tóc màu hường của Haaland gây chú ý

Song song với phong cách thi đấu mạnh mẽ, những pha bứt tốc giàu sức mạnh và biểu cảm hài hước trên sân khiến Haaland trở thành cầu thủ được chế ảnh nhiều nhất tại giải. Với chiều cao gần 2 m, mái tóc vàng dài đặc trưng cùng lối chơi bùng nổ, hình ảnh Haaland vừa đáng sợ trong vùng cấm, vừa mang nét dễ thương ngoài đời thực càng làm tăng sức hút của anh.