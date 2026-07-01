Hãy gọi Mbappe là 'Mr. World Cup'

Mỗi kỳ World Cup trôi qua, Kylian Mbappe lại tiến gần hơn đến vị thế huyền thoại. Anh từng bước biến giải đấu lớn nhất hành tinh thành sân khấu của riêng mình.

Mbappe đi vào lịch sử World Cup.

Cristiano Ronaldo được cả thế giới ca ngợi là "Mr. Champions League". Đó không chỉ là biệt danh, mà là sự thừa nhận dành cho cầu thủ biến đấu trường danh giá nhất cấp CLB thành sân khấu của riêng mình với hàng loạt kỷ lục gần như không thể bị xô đổ.

Mbappe lớn lên cùng hình ảnh Ronaldo, thần tượng siêu sao người Bồ Đào Nha và luôn xem CR7 là nguồn cảm hứng trong sự nghiệp. Nhưng thay vì trở thành một Ronaldo thứ hai, Mbappe đang tự tạo cho mình một di sản hoàn toàn khác. Nếu Champions League thuộc về Ronaldo, thì Mbappe dường như được sinh ra để dành cho World Cup.

Mbappe quá hay

Rạng sáng 1/7, Mbappe tiếp tục chứng minh giá trị bằng cú đúp vào lưới Thụy Điển, giúp Pháp thắng dễ 3-0 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026. Hai bàn thắng giúp tiền đạo 27 tuổi nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên 18 chỉ sau 18 trận, đồng thời cân bằng thành tích dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 với Lionel Messi khi cả hai cùng có 6 bàn.

Nhưng điều khiến anh khác biệt nằm ở khả năng bùng nổ đúng thời điểm mà cả thế giới dõi theo. World Cup luôn là giải đấu khắc nghiệt nhất. Chỉ 7 trận (8 trận kỳ 2026) là đủ để một cầu thủ bước lên đỉnh thế giới hoặc rời giải trong tiếc nuối. Không có cơ hội sửa sai như Champions League hay các giải vô địch quốc gia. Sai một lần có thể phải chờ 4 năm nữa.

Mbappe ghi tới 10 bàn chỉ sau 9 trận ở vòng knock-out các kỳ World Cup.

Vậy mà Mbappe dường như không hề biết áp lực là gì. World Cup 2018 biến một tài năng trẻ 19 tuổi thành siêu sao toàn cầu. Anh ghi cú đúp vào lưới Argentina ở vòng 16 đội, khiến hàng thủ Nam Mỹ gần như bất lực trước những pha bứt tốc kinh hoàng. Đến chung kết gặp Croatia, Mbappe tiếp tục ghi bàn góp công đưa Pháp lên ngôi vô địch, đồng thời trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận chung kết World Cup kể từ thời Pele.

Bốn năm sau tại Qatar, Mbappe không còn là "cậu bé vàng" đầy triển vọng, mà trở thành thủ lĩnh hàng công của "Les Bleus". Anh giành Chiếc giày vàng với 8 bàn thắng, lập cú đúp vào lưới Ba Lan ở vòng 16 đội và sau đó tạo nên màn trình diễn cá nhân vĩ đại nhất lịch sử giải đấu khi ghi hat-trick vào lưới Argentina trong trận chung kết.

Pháp thất bại trên chấm luân lưu, nhưng Mbappe lại là người chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Anh khiến cả thế giới phải ngả mũ với màn trình diễn để đời.

Đến World Cup 2026, kịch bản quen thuộc tiếp tục lặp lại. Sau vòng 32 đội, Mbappe có 6 bàn thắng, đồng thời thiết lập hàng loạt cột mốc đáng kinh ngạc. Anh sở hữu 18 bàn sau 18 trận World Cup.

Hiện Mbappe chỉ kém Lionel Messi đúng một pha lập công trong danh sách ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu. Cần biết rằng Leo trải qua tới 29 trận mới chạm được cột mốc này. Quan trọng hơn, Mbappe ghi tới 10 bàn sau 9 trận đấu loại trực tiếp, nhiều nhất lịch sử World Cup.

Mbappe được sinh ra để dành cho World Cup

Có những chân sút ghi rất nhiều bàn ở vòng bảng, nhưng khi bước vào giai đoạn knock-out, họ biến mất. Mbappe thì ngược lại. Càng áp lực, anh càng nguy hiểm. Càng gần chức vô địch, anh càng biết cách tạo nên khác biệt.

Mười bàn thắng ở vòng knock-out đồng nghĩa với việc gần một nửa số bàn thắng World Cup của Mbappe được ghi trong những trận đấu mà thất bại đồng nghĩa bị loại. Đây là phẩm chất chỉ những huyền thoại thực thụ mới sở hữu.

Mbappe thường xuyên tỏa sáng ở World Cup.

Điều thú vị là Mbappe mới 27 tuổi. Nếu Pháp tiếp tục duy trì vị thế ứng viên vô địch, anh hoàn toàn có thể góp mặt ở World Cup 2030 và thậm chí cả 2034. Với hiệu suất gần một bàn mỗi trận như hiện tại, việc Mbappe vượt qua Messi để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup gần như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Quan trọng hơn, Mbappe không chỉ theo đuổi những kỷ lục. World Cup luôn là giải đấu sản sinh ra những huyền thoại. Pele, Maradona, Ronaldo Nazario hay Zinedine Zidane đều được nhớ đến nhiều nhất nhờ những khoảnh khắc tỏa sáng tại sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới. Mbappe đang đi trên chính con đường ấy.

Mbappe không thống trị World Cup bằng số lần tham dự, mà bằng chất lượng của từng trận đấu. Gần như mỗi kỳ World Cup đều có một khoảnh khắc mang dấu ấn Mbappe. Đó là cú bứt tốc xé toang hàng thủ Argentina năm 2018, hat-trick lịch sử trong trận chung kết năm 2022 hay cú đúp lạnh lùng trước Thụy Điển ở World Cup 2026.

Cristiano Ronaldo có Champions League. Lionel Messi có Copa America và cuối cùng là chức vô địch World Cup. Còn với Mbappe, World Cup dường như là nơi định nghĩa sự nghiệp. Anh không còn đơn thuần là ngôi sao của tuyển Pháp mà trở thành biểu tượng của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Và nếu Ronaldo là "Mr. Champions League", thì sau những gì đã và đang làm được, bóng đá thế giới có lẽ nên bắt đầu quen với một danh xưng mới dành cho Kylian Mbappe: Mr. World Cup.