Khoảnh khắc Deschamps cúi đầu trước Mbappe gây bão mạng

Khoảnh khắc HLV Didier Deschamps tri ân Kylian Mbappe được CĐV bàn tán sau chiến thắng 3-0 của Pháp trước Thụy Điển ở vòng 1/16 World Cup 2026 sáng 1/7.

Khoảnh khắc Deschamps ngả mũ trước Mbappe gây bão mạng.

Trong bức ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, Deschamps đứng sát đường biên và cúi người thực hiện động tác tri ân khi Mbappe được thay ra nghỉ. Hình ảnh này lập tức gây sốt, bởi nó diễn ra ngay sau khi tiền đạo sinh năm 1998 tiếp tục tỏa sáng ở vòng đấu loại trực tiếp.

Hành động đặc biệt của HLV Deschamps nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Đây được xem như sự thừa nhận dành cho màn trình diễn xuất sắc của Mbappe, người vừa thiết lập thêm một cột mốc vĩ đại trong lịch sử World Cup.

Trên mạng xã hội, hành động của HLV Deschamps gây bàn tán. Đa phần đều cho rằng đây là điều cho thấy mối quan hệ thân thiết của HLV trưởng và Mbappe, đồng thời chứng tỏ tầm ảnh hưởng quá lớn của ngôi sao Real Madrid tại ĐTQG.

HLV Deschamps ca ngợi Mbappe. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng vào lưới Thụy Điển giúp Mbappe nâng tổng số pha lập công ở các trận knock-out World Cup lên con số 10. Thành tích này giúp đội trưởng tuyển Pháp chính thức vượt qua hai huyền thoại Brazil là Leonidas và Ronaldo Nazario (cùng có 8 bàn). Ngoài ra, Mbappe cũng vượt huyền thoại Miroslav Klose về tổng số pha lập công tại các vòng chung kết World Cup với 18 bàn sau 18 trận.

Dưới sự dẫn dắt của Deschamps, Mbappe đã vươn mình trở thành biểu tượng mới của bóng đá Pháp. Từ chức vô địch World Cup 2018 đến những kỷ lục liên tiếp tại các giải đấu lớn sau đó, tiền đạo của Real Madrid luôn là đầu tàu trên hàng công "Les Bleus".

Chiến thắng trước Thụy Điển giúp Pháp điền tên vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ chạm trán Paraguay.

Hình ảnh thú vị của Mbappe trong chiến thắng trước Iraq Dù Mbappe lập một cú đúp vào lưới Iraq tại lượt trận thứ hai World Cup 2026 sáng 23/6, người hâm mộ lại ấn tượng bởi hình ảnh có phần sốt sắng của anh khi trận đấu bị gián đoạn.