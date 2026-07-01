Haaland lập kỷ lục sau pha bóng kỳ lạ

Erling Haaland ghi bàn quyết định giúp Na Uy thắng Bờ Biển Ngà 2-1, đồng thời trở thành cầu thủ nhanh nhất lịch sử cán mốc 60 bàn cho đội tuyển quốc gia.

Haaland ghi bàn quyết định giúp Na Uy thắng Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Erling Haaland lại khiến World Cup 2026 phải nhắc tên mình. Rạng sáng 1/7, tiền đạo Na Uy ghi bàn quyết định trong chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội, đưa đội nhà vào vòng trong.

Pha lập công của Haaland càng gây chú ý bởi phản ứng sau cú dứt điểm. Theo mô tả từ truyền thông quốc tế, ngôi sao Na Uy dường như không chủ đích sút ngay, mà có vẻ muốn khống chế bóng. Cử chỉ của anh sau khi chạm bóng khiến tình huống trở nên kỳ lạ, nhưng kết quả vẫn là một bàn thắng lịch sử.

Bàn thắng ấy giúp Haaland cán mốc 60 pha lập công cho đội tuyển quốc gia. Anh trở thành cầu thủ nhanh nhất lịch sử đạt cột mốc này, vượt qua hàng loạt chân sút vĩ đại trước đó.

Với Haaland, ranh giới giữa một pha xử lý chưa hoàn hảo và bàn thắng đôi khi rất mong manh. Anh không cần quá nhiều chạm bóng, không cần một thế sút đẹp mắt. Chỉ cần xuất hiện đúng lúc, tiền đạo sinh năm 2000 vẫn biết cách trừng phạt đối thủ.

Pha lập công kỳ lạ đưa Haaland trở thành cầu thủ nhanh nhất lịch sử cán mốc 60 bàn cho đội tuyển quốc gia.

Cột mốc 60 bàn cũng khiến cuộc so sánh với Cristiano Ronaldo nóng trở lại. Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn nhất về khả năng ghi bàn ở cấp đội tuyển, nhưng Haaland đang đi trên một quỹ đạo đáng sợ. Ít phô diễn, ít màu mè, nhưng hiệu suất của anh gần như lạnh lùng tuyệt đối.

Điều đáng nói là Haaland không chơi cho một đội tuyển thống trị thế giới. Na Uy không sở hữu dàn sao dày như Bồ Đào Nha, Pháp, Argentina hay Brazil. Vì vậy, mỗi bàn thắng của Haaland ở cấp đội tuyển càng có sức nặng.

Chiến thắng trước Bờ Biển Ngà cũng mở ra thêm sân khấu cho Haaland tại World Cup 2026. Na Uy đi tiếp, còn tiền đạo của Man City có thêm cơ hội nâng cao thành tích.

Ở tuổi 25, Haaland còn nhiều năm phía trước. Nếu duy trì hiệu suất hiện tại, kỷ lục ghi bàn của Ronaldo không còn là điều xa vời. Với Haaland, mốc 60 có thể mới chỉ là điểm khởi đầu.

Với tuyển Na Uy, chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà đưa họ vào vòng 1/8, nơi Haaland và các đồng đội sẽ chạm trán Brazil.