Bộ sưu tập dây buộc tóc của Haaland gây sốt tại World Cup

Mái tóc vàng buộc gọn phía sau đã trở thành hình ảnh quen thuộc của Erling Haaland trên sân cỏ. Ít ai biết, bộ sưu tập dây buộc tóc này đang liên tục cháy hàng.

Erling Haaland với mái tóc vàng đặc trưng trên sân vận động Etihad, Manchester, Anh, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Với chiều cao gần 2 m cùng mái tóc vàng dài đặc trưng, Erling Haaland luôn nổi bật trên sân cỏ. Trong trận ra mắt World Cup gặp Iraq ngày 16/6, tiền đạo 25 tuổi ghi hai bàn giúp Na Uy khởi đầu thuận lợi tại giải đấu lớn đầu tiên của đội tuyển kể từ năm 1998.

Trong trận đấu đó, Haaland thi đấu với kiểu tóc búi quen thuộc được giữ cố định bằng chiếc dây buộc tóc màu đỏ đồng điệu với màu áo tuyển Na Uy. Vài ngày sau, anh tiếp tục ghi thêm 2 bàn trong chiến thắng trước Senegal để đưa đội nhà vào vòng loại trực tiếp. Lần này anh sử dụng dây buộc tóc màu đen phù hợp với bộ trang phục sân khách.

Tất cả dây buộc tóc Haaland sử dụng tại World Cup cũng như trong màu áo Manchester City đều đến từ cùng một thương hiệu mang tên Kknekki.

Haaland sử dụng dây buộc tóc đồng điệu với màu áo thi đấu tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters, New York Times.

"Haaland luôn sử dụng Kknekki kể từ khi để tóc dài. Với cậu ấy, đây thực sự là vấn đề hiệu suất thi đấu bởi đó là loại dây buộc tóc duy nhất hoạt động hiệu quả sau những gì cậu ấy làm trên sân", Hedda Davidsen, Giám đốc tiếp thị của Bon Dep, công ty sở hữu Kknekki, nói trên Glossy Daily.

Kknekki được thành lập tại Hàn Quốc năm 1987. Năm 2015, công ty phụ kiện Bon Dep của Na Uy mua quyền phân phối thương hiệu này trước khi hoàn tất thương vụ thâu tóm vào năm 2024.

Nhờ sức hút toàn cầu của Haaland, Kknekki cũng được hưởng lợi đáng kể. Thương hiệu liên tục thu hút khách hàng mới, nhiều sản phẩm nhanh chóng hết hàng sau khi ra mắt. Đại diện công ty cho biết sự quan tâm dành cho Kknekki tăng mạnh tại Trung Quốc khi tên tuổi của tiền đạo Na Uy ngày càng phổ biến ở thị trường này.

Năm 2024, Haaland trở thành cổ đông thiểu số của Bon Dep, công ty sở hữu Kknekki. Ngoài hiệu ứng từ Haaland, Kknekki còn sở hữu lượng khách hàng trung thành nhờ bảng màu đa dạng. Các sản phẩm của thương hiệu này được làm từ hơn 60 sợi polyester đan xen cùng hạt nhựa tái chế, được thiết kế nhằm tăng độ bền nhưng hạn chế gây hư tổn tóc so với các loại dây thun truyền thống.

Bộ sưu tập dây buộc tóc lấy cảm hứng từ phong cách của Haaland. Ảnh: Kknekki.

Trước thềm World Cup, Kknekki lần đầu hợp tác Haaland để ra mắt bộ sưu tập đặc biệt vào tháng 6. Bộ sản phẩm gồm 8 mẫu lấy cảm hứng từ phong cách của tiền đạo Na Uy cùng bộ 4 màu đỏ, trắng, xanh mang tên "Heia Norge" - khẩu hiệu cổ vũ quen thuộc của người hâm mộ Na Uy. Toàn bộ bộ sưu tập Haaland đã bán hết ngay khi mở bán. Chiến dịch này giúp thương hiệu có thêm hơn 10.000 người theo dõi trên mạng xã hội và lượng truy cập website tăng 70%.

Ngay cả trước World Cup, mái tóc của Haaland cũng thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận trong giới bóng đá. Năm 2023, anh từng gây chú ý khi xõa tóc trong trận Manchester City gặp Arsenal tại Ngoại hạng Anh.

Theo Davidsen, giá trị mà Haaland mang lại cho Na Uy không chỉ nằm ở thành tích thi đấu. Người dân nước này yêu mến anh bởi tính cách gần gũi cũng như mối liên hệ bền chặt với Bryne, thị trấn nông nghiệp nhỏ ở miền Nam Na Uy nơi anh lớn lên.

"Cậu ấy gần như nổi tiếng ngang với hoàng gia. Vì Na Uy là một đất nước nhỏ nên khi có ai đó thành công, mọi người đều rất tự hào và luôn ủng hộ người đó. Tôi chưa từng gặp một người Na Uy nào không yêu mến Haaland", Davidsen nói.

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