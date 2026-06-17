Haaland đưa Na Uy trở lại bản đồ World Cup

Chiến thắng 4-1 trước Iraq giúp Na Uy đánh dấu màn tái xuất World Cup sau 28 năm bằng lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng vượt qua vòng bảng.

Erling Haaland lập cú đúp trong ngày Na Uy trở lại World Cup sau 28 năm chờ đợi.

Phải mất gần ba thập kỷ, Na Uy mới có cơ hội trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Kể từ lần góp mặt tại World Cup 1998, đội tuyển Bắc Âu liên tục lỗi hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhiều thế hệ cầu thủ tài năng đã đi qua trong tiếc nuối. Nhưng World Cup 2026 mang đến một câu chuyện khác.

Video Haaland cắt mặt mở tỷ số cho Na Uy Pha chạy chỗ khôn khéo và dứt điểm tinh tế giúp Na Uy vươn lên dẫn 1-0 trước Iraq trong trận đấu thuộc bảng I World Cup 2026

Sáng 17/6, Na Uy đánh bại Iraq với tỷ số 4-1 trong trận mở màn bảng I. Đó không chỉ là chiến thắng đầu tiên của họ tại World Cup sau 28 năm, mà còn là lời tuyên bố rằng đội bóng của HLV Ståle Solbakken đến Bắc Mỹ với nhiều tham vọng hơn là vai trò kẻ ngáng đường.

Trong bảng đấu có sự hiện diện của Pháp và Senegal, trận gặp Iraq được xem là cơ hội không thể bỏ lỡ nếu Na Uy muốn cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Và họ đã hoàn thành nhiệm vụ theo cách đầy thuyết phục.

Na Uy không áp đảo Iraq về số cú sút nhưng vượt trội ở chất lượng cơ hội và khả năng dứt điểm.

Điều đáng chú ý là Na Uy không tạo ra thế trận một chiều. Iraq vẫn cho thấy sự khó chịu và không ít lần khiến đại diện Bắc Âu phải dè chừng. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng tận dụng cơ hội.

Theo thống kê từ Flashscore, hai đội có số pha dứt điểm không quá chênh lệch (11 so với 13). Nhưng trong khi Iraq chỉ một lần đưa bóng đi trúng đích, Na Uy có tới 5 cú sút hướng khung thành.

Đội bóng Bắc Âu cũng tạo ra 5 cơ hội rõ ràng và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,58, vượt xa con số 0,76 của đối thủ.

Những dữ liệu đó cho thấy chiến thắng 4-1 không phải kết quả đến từ khoảnh khắc ngẫu hứng. Đây là trận đấu mà Na Uy hiệu quả hơn hẳn ở những thời điểm quyết định.

Chiến thắng 4-1 trước Iraq giúp Na Uy tạo lợi thế sớm trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng I.

World Cup luôn là sân khấu của các ngôi sao. Và trong ngày Na Uy trở lại giải đấu sau gần ba thập kỷ, Erling Haaland một lần nữa chứng minh vì sao anh được xem là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá nước này.

Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City lập cú đúp và trở thành tâm điểm trong chiến thắng của đội nhà. Mỗi lần xuất hiện trước khung thành Iraq, Haaland đều tạo cảm giác có thể ghi bàn.

Khả năng chọn vị trí, sức mạnh thể chất cùng bản năng săn bàn giúp anh trở thành mũi nhọn mà mọi hàng thủ đều phải dè chừng.

Tuy nhiên, sẽ là thiếu công bằng nếu chỉ nhắc đến Haaland. Đằng sau tiền đạo 25 tuổi là Martin Odegaard, người giữ vai trò điều phối lối chơi và kết nối các tuyến. Thủ quân của Na Uy không tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ như người đồng đội trên hàng công, nhưng lại là mắt xích quan trọng giúp đội bóng duy trì nhịp độ và sự cân bằng.

Sự kết hợp giữa một nhạc trưởng ở tuyến giữa và một sát thủ trong vùng cấm đang tạo nên phiên bản Na Uy đáng xem nhất trong nhiều năm qua.

Na Uy vượt trên Pháp sau loạt trận đầu tiên.



Dĩ nhiên, một trận thắng chưa thể bảo đảm thành công cho cả chiến dịch. Phía trước Na Uy vẫn còn hai đối thủ khó chịu là Senegal và đặc biệt là Pháp, ứng viên vô địch của giải đấu.

Song, điều quan trọng nhất đã xuất hiện. Sau 28 năm chờ đợi, Na Uy cuối cùng cũng trở lại World Cup. Và với Haaland dẫn đầu, họ cho thấy mình đủ sức trở thành một trong những bất ngờ đáng chú ý của vòng bảng năm nay.