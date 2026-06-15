Dembele lên tiếng bảo vệ Mbappe

Ousmane Dembele cho rằng Kylian Mbappe đang phải hứng chịu quá nhiều chỉ trích không công bằng, đồng thời khẳng định người đồng đội vẫn là thủ lĩnh quan trọng của tuyển Pháp.

Dembele kêu gọi khán giả dành sự thấu hiểu cho Mbappe.

Trước làn sóng tranh cãi xoay quanh phong độ và vai trò của Kylian Mbappe, Ousmane Dembele đã công khai đứng ra bảo vệ người đồng đội tại tuyển Pháp.

Trong cuộc phỏng vấn với Marca, ngôi sao thuộc biên chế PSG cho rằng dư luận đang đánh giá quá khắt khe đối với đội trưởng của "Les Bleus". Theo Dembele, Mbappe không chỉ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà còn là nhân tố có tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ đội tuyển quốc gia.

“Họ đã rất bất công với cậu ấy. Mọi người hơi quá đà vì cậu ấy là một cầu thủ phi thường và là một con người tuyệt vời. Dù thế nào, ở đội tuyển Pháp, cậu ấy là thủ lĩnh, là đội trưởng và luôn hòa hợp rất tốt với chúng tôi”, Dembele chia sẻ.

Tiền đạo sinh năm 1997 nhấn mạnh những chỉ trích nhắm vào Mbappe đã vượt ra ngoài phạm vi chuyên môn. Theo anh, bất kỳ hành động hay phát biểu nào của chân sút đang khoác áo Real Madrid cũng dễ dàng trở thành chủ đề gây tranh cãi, bất kể mức độ quan trọng của vấn đề.

Phát biểu của Dembele được đưa ra trong bối cảnh Mbappe tiếp tục là tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Với vị thế ngôi sao hàng đầu bóng đá Pháp, mọi động thái của ngôi sao Real Madrid đều bị soi mói rất kỹ lưỡng, từ phong độ trên sân cỏ cho tới những câu chuyện bên ngoài sân đấu.

Dù vậy, Dembele khẳng định Mbappe vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các đồng đội. Theo cầu thủ PSG, vai trò thủ lĩnh của tiền đạo 27 tuổi không hề suy giảm và anh vẫn là nhân tố quan trọng trong tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn của đội tuyển quốc gia.

Những lời bênh vực từ Dembele cho thấy sự đoàn kết trong nội bộ tuyển Pháp trước thời điểm đội bóng bước vào các thử thách quan trọng. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở rằng áp lực dành cho những ngôi sao hàng đầu như Mbappe đôi khi vượt xa những gì diễn ra trên sân cỏ.

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