Người hâm mộ nói gì về trận khai mạc World Cup 2026 với 3 thẻ đỏ?

Mexico thắng Nam Phi 2-0 ở trận khai mạc World Cup 2026 rạng sáng 12/6, nhưng tâm điểm của trận đấu lại đến từ những tấm thẻ đỏ có phần thừa thải.

3 chiếc thẻ đỏ là quá thừa thãi nếu nhìn vào mức độ căng thẳng của trận đấu.

Ngày mở đầu World Cup 2026 chứng kiến chiến thắng 2-0 của Mexico trước Nam Phi. Tuy nhiên, thay vì bàn luận về màn trình diễn của đội chủ nhà hay những điểm nhấn chiến thuật, người hâm mộ lại dành sự chú ý cho ba chiếc thẻ đỏ xuất hiện trong suốt 90 phút.

Trên các diễn đàn bóng đá quốc tế và mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng với chất lượng trận đấu. Không ít ý kiến nhận xét đây là màn khai mạc chưa xứng với kỳ vọng dành cho giải đấu lớn nhất hành tinh.

"Chất lượng chuyên môn không cao", một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình. Trong khi đó, nhiều người khác cho rằng các pha va chạm không cần thiết đã khiến trận đấu liên tục bị ngắt quãng, làm giảm đáng kể tính hấp dẫn.

Tâm điểm tranh cãi nằm ở chiếc thẻ đỏ thứ hai của Nam Phi. Đội bóng châu Phi khi đó vẫn còn cơ hội tìm kiếm một kết quả tích cực trước chủ nhà. Tuy nhiên, pha tác động ''nghiệp dư'' đến khó hiểu của Themba Zwane khiến mọi nỗ lực của Nam Phi bị dập tắt.

"Một trận đấu quá tệ khi có đến ba thẻ đỏ", một tài khoản bình luận sau trận. Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng những chiếc thẻ đỏ lấn át hoàn toàn các yếu tố chuyên môn và biến trận khai mạc thành cuộc đối đầu ''xấu xí'' hơn là màn trình diễn bóng đá đỉnh cao.

Mexico sẽ hài lòng với 3 điểm đầu tiên trên sân nhà. Song, họ có quyền lo lắng vì chính họ cũng mất đi trung vệ hàng đầu Cesar Montes vì chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn ở cuối trận. Hãy nhớ, Hàn Quốc và CH Czech mới thật sự là những đối thủ chính của đội chủ nhà tại bảng A.

Khoảnh khắc hài hước ngay trước trận khai mạc World Cup 2026 Khoảnh khắc 1 CĐV Hàn Quốc tại Mexico đang gây chú ý trên X bởi không khí lễ hội bên ngoài sân vận động Azteca tại Mexico.