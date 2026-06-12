Tuyển Đức chơi lớn với người hâm mộ

Trước chi phí di chuyển đắt đỏ tại New York, các tuyển thủ Đức quyết định hỗ trợ cổ động viên nước nhà trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Hành động đẹp của tập thể tuyển Đức.

Theo L'Equipe, dưới sự khởi xướng của tân đội trưởng Joshua Kimmich cùng hội đồng cầu thủ, đội tuyển Đức quyết định phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) chi trả toàn bộ chi phí thuê xe buýt đưa đón cổ động viên tới sân vận động MetLife.

Quyết định này xuất phát từ mức giá giao thông công cộng bị cho là quá cao tại khu vực New York. Ban đầu, đơn vị vận tải địa phương đưa ra mức giá lên tới 150 USD cho một chuyến tàu khứ hồi kéo dài khoảng 30 phút từ trung tâm thành phố tới sân MetLife. Sau đó, giá vé được điều chỉnh xuống còn 105 USD , nhưng vẫn bị đánh giá là quá đắt đỏ.

Đối với người hâm mộ Đức, những người vốn quen với hệ thống giao thông công cộng có chi phí hợp lý tại quê nhà, mức giá này được xem là khó chấp nhận. Trong bối cảnh nhiều cổ động viên đã phải bỏ ra khoản tiền lớn cho vé máy bay, lưu trú và vé xem các trận đấu tại Mỹ, chi phí phát sinh cho việc di chuyển tiếp tục trở thành gánh nặng không nhỏ.

Thấu hiểu những khó khăn đó, Kimmich và các đồng đội quyết định tự bỏ tiền túi để thuê các tuyến xe buýt miễn phí phục vụ người hâm mộ. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực tài chính cho phần lớn trong khoảng 4.000 cổ động viên Đức có mặt tại Mỹ để đồng hành cùng đội tuyển.

Theo kế hoạch, các suất đi xe buýt miễn phí sẽ được phân bổ thông qua hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Đối tượng tham gia là những thành viên thuộc hội cổ động viên chính thức của đội tuyển Đức.

Nghĩa cử của các tuyển thủ Đức nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Trong bối cảnh World Cup 2026 diễn ra trên phạm vi rộng và chi phí đi lại tăng cao, hành động của Kimmich cùng đồng đội được xem là cầu nối giúp đội tuyển đến gần hơn với các cổ động viên nơi đất khách.

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