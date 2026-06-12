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Thể thao World Cup 2026

Khán giả chê lễ khai mạc World Cup 2026

  • Thứ sáu, 12/6/2026 02:56 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Lễ khai mạc World Cup 2026 nhận nhiều ý kiến trái chiều khi không ít người hâm mộ cho rằng chương trình diễn ra quá ngắn, thiếu điểm nhấn và khó tạo cảm xúc như các lần trước.

Lễ khai mạc có phần ''dưới màu'' so với các kỳ World Cup gần đây.

Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 12/6 tại Mexico, mở màn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, thay vì những lời khen ngợi, sự kiện lại tạo ra nhiều tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, hàng loạt bình luận xuất hiện với chung một nhận xét: ngắn gọn nhưng thiếu cảm xúc. Nhiều người cho rằng chương trình được dàn dựng đơn giản, diễn ra quá nhanh và không để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

“Đơn giản quá, quá nhanh và không có gì ấn tượng lắm”, một khán giả bình luận. Ý kiến này nhận được sự đồng tình của nhiều người xem khi cho rằng lễ khai mạc chưa tạo được bầu không khí bùng nổ tương xứng với quy mô của World Cup.

Bên cạnh đó, không ít cổ động viên tiếp tục nhắc đến những màn trình diễn mang tính biểu tượng trong quá khứ. Ca khúc "Waka Waka" của Shakira, gắn liền với World Cup 2010 tại Nam Phi, được nhiều người xem như chuẩn mực về sự kết nối giữa âm nhạc và bóng đá.

“Waka Waka nghe vẫn êm nhất”, một bình luận thu hút sự chú ý. Nhiều người cho rằng dù đã trôi qua hơn một thập kỷ, sức sống của bản hit này vẫn khiến các tiết mục khai mạc World Cup sau đó gặp không ít áp lực so sánh.

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng việc so sánh với những kỳ World Cup trước là điều khó tránh khỏi. Mỗi quốc gia đăng cai đều lựa chọn cách kể câu chuyện riêng thông qua âm nhạc, văn hóa và bản sắc địa phương.

Dù nhận về nhiều phản ứng trái chiều, lễ khai mạc World Cup 2026 vẫn hoàn thành vai trò mở màn cho hành trình kéo dài một tháng của giải đấu. Khi trái bóng bắt đầu lăn, sự chú ý của người hâm mộ sẽ nhanh chóng chuyển từ sân khấu biểu diễn sang những cuộc tranh tài trên sân cỏ.

Những cầu thủ đáng chú ý nhất World Cup 2026 Danh sách 10 cái tên được mong chờ nhất tại World Cup 2026 do ESPN đăng tải hôm 9/6 đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều về tiêu chí đánh giá.

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