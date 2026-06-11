Tin dữ về Neymar

Neymar đối mặt nguy cơ lỡ trận ra quân của Brazil tại World Cup 2026 khi quá trình hồi phục chấn thương diễn ra chậm hơn dự kiến.

Theo Foot Mercato, siêu sao 34 tuổi vẫn chưa thể trở lại tập luyện cùng toàn đội. Điều này khiến khả năng Neymar góp mặt ở trận đấu mở màn của Selecao gặp Morocco trở nên cực kỳ mong manh.

Những ngày qua, Neymar liên tục vắng mặt trong các buổi tập của tuyển Brazil. Dù ban huấn luyện và đội ngũ y tế vẫn theo dõi sát sao tình trạng của chân sút thuộc biên chế Santos, quá trình hồi phục được đánh giá là phức tạp hơn dự kiến ban đầu.

Thông tin khiến người hâm mộ Brazil không khỏi lo lắng, bởi Neymar vẫn được xem là nhân tố quan trọng trong tham vọng chinh phục chức vô địch World Cup của đội bóng áo vàng xanh. Kinh nghiệm, khả năng sáng tạo và tầm ảnh hưởng của cựu ngôi sao Barcelona được kỳ vọng giúp Brazil tạo nên khác biệt ở những trận cầu lớn.

Tuy nhiên, với việc chưa thể trở lại sân tập, Neymar đang chạy đua với thời gian để kịp đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Ban huấn luyện Brazil được cho là sẽ không mạo hiểm sử dụng anh nếu nguy cơ tái phát chấn thương vẫn còn hiện hữu.

Theo lịch trình, Brazil sẽ bắt đầu chiến dịch chinh phục cúp vàng bằng trận ra quân gặp Morocco tại New Jersey vào ngày 14/6. Sau đó, thầy trò Ancelotti sẽ lần lượt chạm trán Haiti (20/6) và Scotland (25/6).