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Thể thao

Ngạc nhiên với Endrick

  • Chủ nhật, 7/6/2026 16:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bên cạnh Neymar, Endrick đang trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại Brazil trước thềm World Cup 2026.

Endrick tỏa sáng ở ĐTQG.

Trong trận giao hữu sáng 7/6 gặp Ai Cập, Endrick một lần nữa chứng minh giá trị của mình khi ghi bàn thắng quyết định, giúp Brazil giành chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, điều khiến truyền thông và người hâm mộ chú ý không chỉ là pha lập công ấy mà còn là màn ăn mừng đầy cảm xúc sau trận đấu.

Ngay sau khi ghi bàn, Endrick chạy thẳng về khu kỹ thuật để ôm HLV Carlo Ancelotti. Nhà cầm quân người Italy đáp lại bằng một nụ hôn lên trán cậu học trò. Hình ảnh ấm áp này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Hành động ấy cũng phần nào xóa tan những nghi ngờ trước đó về việc Ancelotti không thực sự tin tưởng tài năng trẻ sinh năm 2006.

Endrick anh 1

Khoảnh khắc gây chú ý của HLV Ancelotti và Endrick.

Phong độ gần đây của Endrick càng khiến giới chuyên môn bất ngờ. Trong ba lần ra sân gần nhất cho đội tuyển Brazil, anh góp dấu giày vào hai bàn thắng dù đều xuất phát từ băng ghế dự bị. Hiệu suất thi đấu của chân sút 19 tuổi là điều đáng nể khi anh luôn biết cách tạo ra sự khác biệt trong quãng thời gian ngắn có mặt trên sân.

Tính đến nay, Endrick đã có 17 lần khoác áo đội tuyển Brazil, dù chỉ hai lần được đá chính. Anh ghi 4 bàn thắng, có 1 kiến tạo và trực tiếp tham gia vào 5 bàn thắng của "Selecao". Đáng chú ý, trung bình cứ sau 99 phút thi đấu, tiền đạo trẻ này lại góp công vào một bàn thắng.

Với khả năng săn bàn sắc bén cùng sự tự tin ngày càng lớn, Endrick đang nổi lên như một quân bài chiến lược của Brazil tại World Cup 2026. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, ngôi sao trẻ này hoàn toàn có thể trở thành một trong những phát hiện lớn nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tập luyện như này, Brazil chưa đá đã tổn thất lực lượng Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Duy Luân

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