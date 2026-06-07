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Thể thao

Lịch sử ủng hộ Nam Mỹ ở World Cup 2026

  • Chủ nhật, 7/6/2026 12:05 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Brazil và Argentina mang theo kỳ vọng vô địch, nhưng World Cup 2026 được dự báo là thử thách lớn nhất của bóng đá Nam Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Brazil mang theo nhiều kỳ vọng ở World Cup.

Lịch sử đang đứng về phía Nam Mỹ trước thềm World Cup 2026. Cả ba kỳ World Cup từng được tổ chức tại Bắc Mỹ đều chứng kiến một đại diện của khu vực này bước lên đỉnh thế giới.

Brazil vô địch tại Mexico năm 1970, Argentina đăng quang trên cùng mảnh đất năm 1986, trước khi Brazil lặp lại chiến tích tại Mỹ năm 1994. Tuy nhiên, việc tái lập thành tích hoàn hảo ấy không hề dễ dàng.

Trong hơn ba thập kỷ qua, bóng đá châu Âu đã thay đổi mạnh mẽ. Tây Ban Nha, Pháp và Anh đều vươn lên trở thành những thế lực hàng đầu. Thực tế, Brazil đã bị loại bởi các đội tuyển châu Âu ở tất cả các kỳ World Cup kể từ sau chức vô địch năm 2002.

Dù vậy, các đại diện Nam Mỹ vẫn sở hữu những lợi thế nhất định. Nhiều đội bóng từng tham dự Copa America 2024 trên đất Mỹ và đã có trải nghiệm thực tế với điều kiện thi đấu tại Bắc Mỹ. Bên cạnh đó, cộng đồng người Nam Mỹ đông đảo tại Mỹ cũng hứa hẹn tạo nên bầu không khí không khác quá nhiều so với sân nhà.

Trong số các đội tuyển Nam Mỹ, Paraguay và Ecuador đang nổi lên như những ẩn số thú vị. Paraguay hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Gustavo Alfaro và trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010. Trong khi đó, Ecuador bước vào giải với chuỗi 18 trận bất bại cùng hàng thủ được đánh giá thuộc nhóm chắc chắn nhất giải đấu.

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Argentina trên đường bảo vệ chức vô địch năm 2022.

Ở chiều ngược lại, Colombia và Uruguay không còn duy trì được hình ảnh thuyết phục như hai năm trước. Colombia sa sút sau chuỗi 28 trận bất bại, còn Uruguay gặp nhiều vấn đề kể từ sau Copa America 2024.

Mọi ánh nhìn vì thế tiếp tục hướng về Brazil và Argentina. Brazil bước vào giải cùng nhiều dấu hỏi dưới thời Carlo Ancelotti khi nhà cầm quân người Italy vẫn chưa tìm được công thức tối ưu.

Trong khi đó, Argentina sở hữu bộ khung từng vô địch thế giới tại Qatar, nhưng bài toán tuổi tác của Lionel Messi và những hạn chế nơi hàng thủ vẫn hiện hữu.

World Cup 2026 có thể mang lại thêm một chương huy hoàng cho bóng đá Nam Mỹ. Nhưng khác với những lần trước trên đất Bắc Mỹ, con đường tới chiếc cúp vàng lần này được dự báo gập ghềnh hơn rất nhiều.

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Đào Trần

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