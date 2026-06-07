Đức nhọc nhằn đánh bại Mỹ

Rạng sáng 7/6, tuyển Đức nhọc nhằn đánh bại chủ nhà Mỹ với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu cuối cùng, tạo bước chạy đà tự tin cho World Cup 2026.

Trận giao hữu trên đất Chicago giữa Mỹ và Đức diễn ra với kịch bản đầy hấp dẫn. Tại Soldier Field, thầy trò Julian Nagelsmann trình diễn một lối chơi đầy thực dụng để giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-1.

Tuyển Đức chỉ mất đúng 2 phút để khai thông thế bế tắc. Từ quả đá phạt của thủ quân Joshua Kimmich, Kai Havertz chọn vị trí thông minh, đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ thành Matt Freese. Bàn thắng sớm giúp "Die Mannschaft" làm chủ thế trận, nhưng cũng kích thích tinh thần chiến đấu của các cầu thủ xứ cờ hoa.

Phút 37, cả sân vận động như nổ tung khi Antonee Robinson thực hiện cú volley "cháy lưới" từ rìa vòng cấm sau tình huống phá bóng của hàng thủ Đức. Bàn gỡ hòa 1-1 phản ánh đúng nỗ lực của thầy trò Mauricio Pochettino trong hiệp một đầy hứng khởi.

Tuy nhiên, đẳng cấp của những ngôi sao hàng đầu giúp Đức tái lập thế dẫn bàn ở phút 57. Lại là Kai Havertz sắm vai người kiến tạo với đường chuyền tinh tế để Leroy Sane dứt điểm quyết đoán vào góc xa.

Trong thời gian còn lại, dù tuyển Mỹ nỗ lực ép sân và tạo ra nhiều sóng gió, sự xuất sắc của thủ môn Oliver Baumann đã từ chối mọi cơ hội của những Aaronson hay Scally.

Thắng lợi 2-1 giúp Đức tự tin hướng tới trận mở màn World Cup 2026 gặp Curacao. Trong khi đó, tuyển Mỹ dù thất bại vẫn có quyền tự hào về màn trình diễn của cả tập thể, qua đó sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Paraguay tại bảng D sắp tới.

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