GAM khép lại hành trình tại EWC 2026

GAM Esports dừng bước sớm hơn kỳ vọng tại EWC 2026, nhưng có thêm kinh nghiệm sau những màn đối đầu với T1 và chiến thắng trước MKOI.

Những màn đối đầu với T1 giúp GAM nhìn rõ khoảng cách ở đấu trường quốc tế.

GAM Esports khép lại hành trình tại Esports World Cup 2026 sau khi tranh tài ở hai bộ môn League of Legends và PUBG PC. Đại diện Việt Nam không đạt kết quả chuyên môn như mong đợi, song có cơ hội đối đầu những đội tuyển hàng đầu và tích lũy thêm kinh nghiệm tại sân chơi quốc tế.

Ở nội dung League of Legends, hai màn chạm trán nhà đương kim vô địch thế giới T1 thu hút sự chú ý lớn. GAM không thể tạo ra bất ngờ, nhưng các tuyển thủ Việt Nam được trực tiếp trải nghiệm tốc độ xử lý, khả năng kiểm soát bản đồ và cách vận hành chiến thuật của một tập thể hàng đầu.

Chiến thắng trước MKOI là điểm sáng của GAM tại giải. Kết quả này cho thấy đại diện Việt Nam vẫn có khả năng cạnh tranh khi duy trì được thế trận chủ động và hạn chế sai lầm trong những thời điểm quan trọng.

Dù vậy, GAM chưa có được sự ổn định cần thiết để tiến sâu. EWC 2026 tiếp tục cho thấy khoảng cách giữa esports Việt Nam và những khu vực mạnh không chỉ nằm ở kỹ năng cá nhân, mà còn ở khả năng thích nghi, duy trì cường độ và xử lý các bước ngoặt của trận đấu.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, sự hiện diện của cổ động viên Việt Nam trên khán đài cũng tạo dấu ấn. Hình ảnh người hâm mộ mang cờ, trống và các vật dụng cổ vũ trở thành nguồn động viên đáng kể cho GAM trong thời gian thi đấu xa nhà.

GAM hướng tới LCP Split 3 sau hành trình tại EWC 2026.

Với tư cách một trong 40 tổ chức thuộc chương trình Club Partner, GAM còn tham gia nhiều hoạt động bên lề. Đại diện Việt Nam hợp tác với Jabbawockeez, triển khai chiến dịch Rise Reborn và sử dụng các thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng Chim Lạc.

GAM cũng phối hợp với Gen.G Esports trong chương trình “Asia Rises Together”, đồng thời tổ chức sự kiện xem chung các trận đấu EWC 2026 tại Việt Nam. Hoạt động này đưa esports vào không gian giải trí kết hợp âm nhạc, mở rộng cách tiếp cận người hâm mộ ngoài các nền tảng trực tuyến.

Sau EWC 2026, GAM sẽ trở lại với mục tiêu tại LCP Split 3. Những trải nghiệm ở Paris là cơ sở để ban huấn luyện đánh giá đội hình, điều chỉnh cách vận hành và khắc phục các hạn chế còn tồn tại.

Kết quả tại EWC chưa đáp ứng kỳ vọng, nhưng những trận đấu trước các đối thủ mạnh đã chỉ ra rõ các vấn đề GAM cần cải thiện. Giá trị của giải đấu vì thế sẽ phụ thuộc vào cách đại diện Việt Nam chuyển hóa những bài học này thành tiến bộ trong phần còn lại của mùa giải.