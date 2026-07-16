GAM thắng MKOI, tiếp tục hành trình tại EWC 2026

GAM vượt qua MKOI bằng màn ngược dòng đầy bản lĩnh, qua đó góp mặt ở vòng đấu tiếp theo của Esports World Cup 2026.

Đại diện Việt Nam vượt qua MKOI sau ba ván đấu đầy kịch tính để tiếp tục hành trình tại EWC 2026.

GAM bước vào Esports World Cup 2026 với vị thế không được đánh giá cao khi giành tấm vé cuối cùng của khu vực LCP. Lá thăm đưa đại diện Việt Nam gặp ngay T1 ở trận ra quân, thử thách khó nhất tại vòng đấu.

Dù nhập cuộc tự tin và tạo được lợi thế trong giai đoạn đi đường, GAM không thể duy trì sức ép trước bản lĩnh của đương kim vô địch thế giới. T1 kiểm soát tầm nhìn, trao đổi mục tiêu hợp lý và từng bước lật ngược thế trận để giành chiến thắng.

Thất bại đó khiến GAM buộc phải đánh bại MKOI nếu muốn tiếp tục hành trình tại giải.

Trước đại diện châu Âu, đội tuyển Việt Nam thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. GAM chủ động tăng tốc trận đấu, liên tục thắng các pha giao tranh nhỏ và tạo lợi thế về lượng vàng. Glorry trở thành điểm sáng nổi bật khi kiểm soát tốt khu vực đường giữa, tạo áp lực lên hai cánh và mở ra nhiều cơ hội cho đồng đội.

Tuy nhiên, ván đầu tiên vẫn khép lại đầy tiếc nuối. Dẫn trước hơn 5.500 vàng, GAM không thể chuyển hóa lợi thế thành chiến thắng khi liên tục tìm kiếm giao tranh thay vì kiểm soát Baron và Rồng Ngàn Tuổi. Chỉ một pha thất bại ở khu vực Rồng Ngàn Tuổi, toàn bộ lợi thế bị xóa bỏ và MKOI vươn lên dẫn 1-0.

Sang ván hai, GAM điều chỉnh lối chơi theo hướng kiên nhẫn hơn, ưu tiên kiểm soát các mục tiêu lớn trước khi giao tranh. Sự ổn định của Glorry cùng khả năng phối hợp ngày càng ăn ý giúp đại diện Việt Nam gỡ hòa 1-1.

Ở ván quyết định, GAM từng rơi vào thế rất khó khi bị dẫn 1-7 về điểm hạ gục. Dẫu vậy, MKOI không tận dụng được lợi thế và liên tục lựa chọn giao tranh thay vì kiểm soát bản đồ. GAM bình tĩnh trở lại, với Ahri trong tay, Glorry nhiều lần tiếp cận tuyến sau để mở ra cơ hội lật ngược tình thế.

GAM Esports cũng công bố màn hợp tác với Jabbawockeez, một trong những nhóm nhảy hiphop nổi tiếng nhất thế giới, trong khuôn khổ Esports World Cup 2026.

Phút 33, GAM thắng lớn ở pha giao tranh tại hang Rồng, hạ gục bốn thành viên đối phương trước khi quét sạch đội hình MKOI ở tình huống quyết định, hoàn tất màn ngược dòng 2-1 để giành quyền đi tiếp. Đối thủ tiếp theo của GAM sẽ là T1 hoặc BLG.

Cùng ngày, GAM Esports cũng công bố màn hợp tác với Jabbawockeez, một trong những nhóm nhảy hiphop nổi tiếng nhất thế giới, trong khuôn khổ Esports World Cup 2026. Theo GAM, dự án hướng đến việc đưa Esports Việt Nam đến gần hơn với văn hóa đại chúng và tạo dấu ấn trên sân khấu quốc tế.