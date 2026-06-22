Nốt trầm của Liên Quân Mobile Việt Nam ngay tại sân nhà

Tại vòng Swiss giải APL 2026, cả bốn đội tuyển Việt Nam gồm FPT x Flash, Saigon Phantom, Full Power Gaming và GAM Esports đều nhận thất bại.

Các đại diện Liên Quân Mobile Việt Nam đều nhận thất bại cay đắng. Ảnh: APL.

Trong 2 ngày 20 - 21/6, vòng Swiss Stage thuộc giải đấu quốc tế Arena of Valor Premier League (APL) 2026 đã chứng kiến một cơn địa chấn đối với người hâm mộ Liên Quân Mobile Việt Nam. Cả 4 đại diện của khu vực là FPT x Flash, Saigon Phantom, Full Power Gaming và GAM Esports đều đồng loạt sảy chân trước các đối thủ quốc tế.

Trận đấu tâm điểm diễn ra giữa nhà đương kim vô địch Việt Nam FPT x Flash và Á quân Đài Bắc Trung Hoa ANK Gaming. Là hạt giống số 1 và là đương kim vô địch ĐTDV Mùa Xuân, FPT x Flash bước vào nhánh thắng 1-0 với sự tự tin cao độ sau chiến thắng ngày mở màn.

Tuy nhiên, ANK Gaming, đã chứng minh tại sao họ được mệnh danh là cỗ máy chiến đấu thế hệ mới. Đại diện Việt Nam bất lực nhìn nhà chính nổ sau 2 ván đấu chóng vánh, chấp nhận thất bại bàng hoàng 0-2.

FPT, SGP và FPG rơi xuống nhánh thi đấu 1-1 trong khi GAM rơi xuống nhánh 0-2 nguy hiểm. Ảnh: APL.

Ngay sau đó, Saigon Phantom cũng phải nhận "trái đắng" trước đối thủ đầy duyên nợ FULL SENSE đến từ Thái Lan. "Bóng ma Sài Thành" nhập cuộc với tâm lý đè nặng và liên tục mắc sai lầm cá nhân trong di chuyển. Việc để mất các mục tiêu lớn vào tay đối thủ khiến đại diện Việt Nam bị trừng phạt nghiêm khắc với trận thua hủy diệt 0-2.

Cái tên cuối cùng của Việt Nam ra quân ở nhánh 1-0 là tân binh Full Power Gaming. Hạt giống số 5 của Việt Nam sau chiến thắng bất ngờ ngày ra quân đã phải đụng độ ngay ngọn núi lớn mang tên Bacon Time (BAC). Sức trẻ của đội tuyển Việt Nam hoàn toàn bị bóp nghẹt trước kinh nghiệm từ khâu cấm chọn đến vận hành chiến thuật của người Thái. Trận đấu khép lại với tỷ số 0-2 nghiêng về đại diện Thái Lan.

Nỗi thất vọng càng dâng cao trong ngày thi đấu 21/6 khi niềm hy vọng cuối cùng ở nhánh dưới là GAM Esports tiếp tục để thua ngược 1-2 trước Deep Cross Gaming. Dù có ván một bùng nổ để dẫn trước, GAM lại đánh mất thế trận ở hai ván sau do lối chơi nôn nóng và liên tục ép giao tranh thiếu cơ sở. Thất bại này đẩy GAM xuống nhóm 0-2 báo động.

Thất bại đồng loạt trong hai ngày thi đấu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng giữ cúp ở lại sân nhà của Liên Quân Mobile Việt Nam.

“Các đội tuyển Việt Nam dường như chưa thích nghi kịp với tốc độ đẩy nhịp độ trận đấu của các khu vực bạn. Việc nôn nóng trong giao tranh khiến chúng ta đánh mất đi thế trận macro quen thuộc”, bình luận viên giải đấu nhận định.

Với việc FPT, SGP và FPL cùng rơi xuống nhóm hiệu số 1-1 và GAM rơi xuống nhóm 0-2, áp lực đè nặng lên vai các đại diện Việt Nam ở lượt trận Round 3 là cực kỳ khủng khiếp.

Nếu không thể nhanh chóng xốc lại tinh thần và sửa chữa những lỗ hổng trong lối chơi, kịch bản các đội tuyển chủ nhà bị loại sớm ngay tại sân nhà là rất cao.