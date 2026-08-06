Apple thu hơn 4.000 tỷ đồng trên các sàn TMĐT Việt Nam

Apple giữ vị trí dẫn đầu trên các sàn TMĐT Việt Nam về doanh số bán hàng, nhưng những biến động mới có thể khiến cuộc đua với Samsung và Xiaomi trở nên khó lường hơn.

Dù giữ vị trí dẫn đầu, Apple đang có tốc độ tăng trưởng thấp hơn đáng kể so với 2 đối thủ đứng sau. Ảnh: Quang Nam.

Theo báo cáo của Metric, tổng doanh số trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 291.600 tỷ đồng , tăng 44,11% so với cùng kỳ năm trước.

3 vị trí đầu bảng xếp hạng đều thuộc về các thương hiệu công nghệ. Apple dẫn đầu với doanh số 4.035 tỷ đồng , nhưng chỉ tăng 0,77% so với nửa đầu năm 2025.

Samsung đứng thứ hai, đạt 2.938 tỷ đồng và tăng 142,48%, cao nhất trong nhóm 10 thương hiệu dẫn đầu. Xiaomi xếp thứ ba với doanh số 1.506 tỷ đồng , tăng 81,24%.

Điện thoại và máy tính bảng cũng là ngành hàng có sản lượng tăng mạnh nhất trên các sàn TMĐT trong nửa đầu năm, với mức tăng 118,16%.

Dù vẫn giữ vị trí dẫn đầu, Apple đang có tốc độ tăng trưởng thấp hơn đáng kể so với 2 đối thủ đứng sau. Áp lực với hãng có thể gia tăng sau khi giá nhiều sản phẩm được điều chỉnh.

Tại Việt Nam, giá khởi điểm của MacBook Air M5 tăng từ 30 triệu lên 36 triệu đồng, còn MacBook Pro M5 tăng từ 45 triệu lên 55 triệu đồng. iPad Air M4 tăng 4,4 triệu đồng, trong khi iPad Pro M5 tăng 5,6 triệu đồng.

Giá iPhone hiện chưa thay đổi, song Apple để ngỏ khả năng tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới.

Theo thông tin hãng công bố, đợt tăng giá liên quan đến chi phí chip nhớ và linh kiện tăng cao trong bối cảnh nhu cầu từ các công ty AI gia tăng.

Giá bán mới có thể khiến Apple chịu thêm áp lực trên các sàn TMĐT, nơi người mua thường cân nhắc kỹ giữa giá, cấu hình và ưu đãi. Đây cũng có thể trở thành bất lợi của hãng trong cuộc cạnh tranh với Samsung và Xiaomi.

Những năm gần đây, các hãng công nghệ và hệ thống bán lẻ liên tục mở rộng hiện diện trên sàn TMĐT thông qua gian hàng chính hãng, chương trình ưu đãi và các phiên livestream khi ra mắt sản phẩm mới.

FPT Shop thường xuyên tổ chức bán hàng trực tuyến trong các đợt mở bán thiết bị mới. Minh Tuấn Mobile và Di Động Việt cũng liên tục đưa thêm sản phẩm công nghệ lên các sàn trong nước.

Sự hiện diện ngày càng lớn của các hệ thống bán lẻ giúp người dùng dễ tiếp cận sản phẩm, so sánh giá và ưu đãi. Đồng thời, điều này cũng khiến cuộc cạnh tranh giữa Apple, Samsung, Xiaomi và các thương hiệu công nghệ trên kênh trực tuyến trở nên rõ nét hơn.