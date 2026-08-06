Lưu ý về sổ bảo hiểm xã hội trên VNeID và VssID

Người lao động có thể tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội trên VssID và VNeID, nhưng vẫn cần đăng ký để nhận sổ BHXH điện tử chính thức theo hướng dẫn dưới đây.

Thông tin trên VssID, VNeID chưa phải là sổ BHXH điện tử. Ảnh: Quang Nam.

VssID hiện cho phép người tham gia kiểm tra mã số bảo hiểm xã hội (BHXH), thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, thông tin thẻ BHYT và một số chế độ đã hưởng. VNeID cũng từng bước tích hợp dữ liệu bảo hiểm, giúp người dân thuận tiện tra cứu bằng tài khoản định danh điện tử.

Do đó, nhiều người cho rằng thông tin hiển thị trên 2 ứng dụng này chính là sổ BHXH điện tử. Trên thực tế, dữ liệu tra cứu và sổ BHXH điện tử là 2 khái niệm khác nhau.

Theo quy định, sổ BHXH điện tử do cơ quan BHXH tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, gắn với mã số BHXH duy nhất của người tham gia.

Sau khi được tạo lập, sổ có thể được lưu trong kho dữ liệu điện tử, hiển thị trên VssID, tích hợp với tài khoản VNeID mức độ 2 và gửi tới email của người lao động.

Trong khi đó, thông tin hiện có trên VssID và VNeID chủ yếu phục vụ nhu cầu tra cứu. Người lao động có thể kiểm tra thời gian, mức đóng, đơn vị tham gia, quá trình hưởng chế độ hoặc phát hiện dữ liệu bị thiếu, sai.

Nếu chỉ cần theo dõi doanh nghiệp đã đóng BHXH hay chưa hoặc đối chiếu quá trình tham gia, người lao động có thể xem trực tiếp trên VssID và VNeID. Tuy nhiên, việc nhìn thấy những dữ liệu này không đồng nghĩa sổ BHXH điện tử đã tự động được cấp.

Sổ BHXH điện tử chỉ được sử dụng sau khi cơ quan BHXH tạo lập theo quy định. Bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương sổ giấy, được dùng khi thực hiện các thủ tục về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hoặc khi cần xuất trình hồ sơ chính thức.

Để nhận sổ BHXH điện tử chính thức, người tham gia cần đăng ký tại mục tương ứng trong Tờ khai đăng ký, điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, mẫu TK1-TS.

Tờ khai có thể được nộp qua đơn vị sử dụng lao động hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH. Sau khi hồ sơ được xử lý, sổ điện tử được trả vào kho dữ liệu điện tử, ứng dụng VssID, email của người tham gia và tích hợp với tài khoản VNeID mức độ 2.

Trường hợp bị mất sổ giấy nhưng vẫn có nhu cầu cấp lại, người lao động cũng có thể kê khai mẫu TK1-TS để đề nghị giải quyết.

Nếu thông tin trên VssID hoặc VNeID bị thiếu, sai thời gian đóng hoặc chưa cập nhật đầy đủ đơn vị làm việc, người lao động nên liên hệ doanh nghiệp hoặc cơ quan BHXH đang quản lý để kiểm tra, điều chỉnh.

Như vậy, VssID và VNeID là nơi người lao động tra cứu thông tin bảo hiểm, đồng thời nhận và sử dụng sổ BHXH điện tử. Tuy nhiên, dữ liệu hiển thị trên ứng dụng chỉ trở thành sổ điện tử chính thức sau khi được cơ quan BHXH tạo lập theo quy định.