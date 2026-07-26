Facebook cấp tick trắng miễn phí

Meta vừa giới thiệu Facebook Verified, huy hiệu miễn phí dành cho những tài khoản đã xác minh người thật bằng video selfie.

Facebook Verified hoàn toàn miễn phí cho người dùng. Ảnh: Meta.

Meta công bố Facebook Verified, loại huy hiệu mới dành cho người dùng Facebook từ 18 tuổi. Khác với dịch vụ Meta Verified trả phí, huy hiệu này không yêu cầu người dùng đăng ký thuê bao hàng tháng.

Theo Meta, Facebook Verified được thiết kế nhằm giúp người dùng nhận biết có người dùng thật sử dụng tài khoản. Tính năng được đưa ra trong bối cảnh AI ngày càng giúp việc tạo ảnh, tài khoản và tin nhắn giả trở nên dễ dàng hơn.

Để nhận huy hiệu, người dùng phải quay một video selfie ngắn. Facebook sẽ đối chiếu video này với các ảnh hiện có trên hồ sơ để xác nhận sự trùng khớp.

Meta cho biết quy trình xác minh hoàn toàn miễn phí và chỉ mất vài phút. Tài khoản cũng phải hoạt động bình thường, tuân thủ Tiêu chuẩn cộng đồng, không có dấu hiệu giả mạo hoặc hành vi bất thường.

Facebook Verified hiện chỉ dành cho người dùng đủ 18 tuổi. Tính năng chưa áp dụng cho Trang Facebook hoặc tài khoản đang bật chế độ chuyên nghiệp.

Sau khi hoàn tất xác minh, huy hiệu có thể xuất hiện trên hồ sơ cá nhân, Marketplace, Facebook Dating và trong các nhóm. Meta cũng có kế hoạch mở rộng phạm vi hiển thị đến các bài đăng trên Bảng tin theo thời gian.

Tài khoản người dùng có huy hiệu Facebook Verified. Ảnh: Meta.

Việc đặt huy hiệu tại các khu vực thường xuyên kết nối người lạ nhằm cung cấp thêm một tín hiệu nhận diện trước khi người dùng trò chuyện, gặp mặt hoặc thực hiện giao dịch. Chẳng hạn, người mua trên Marketplace có thể biết người bán đã hoàn tất xác minh khuôn mặt trước khi liên hệ.

Meta đang triển khai Facebook Verified theo từng giai đoạn tại một số thị trường, sau đó dự kiến mở rộng trên toàn cầu. Nền tảng này chưa công bố thời điểm tính năng có mặt tại Việt Nam.

Khác với Meta Verified, Facebook Verified là huy hiệu miễn phí, chỉ cho biết tài khoản đã hoàn tất bước xác minh người thật bằng selfie và đáp ứng điều kiện của nền tảng.

Huy hiệu này không đồng nghĩa Meta bảo chứng cho độ tin cậy hay hành vi của chủ tài khoản. Người đã xác minh vẫn có thể cung cấp thông tin sai lệch hoặc thực hiện hành vi gian lận. Vì vậy, người dùng vẫn cần thận trọng khi chuyển tiền, chia sẻ thông tin cá nhân hoặc gặp mặt người quen qua mạng.

Trong khi Facebook Verified chủ yếu giúp nhận diện người thật, Meta Verified là gói thuê bao trả phí trên Facebook và Instagram. Dịch vụ này xác thực tài khoản bằng giấy tờ tùy thân, đồng thời cung cấp thêm một số quyền lợi như hỗ trợ tài khoản và bảo vệ trước hành vi mạo danh.

Việc bổ sung Facebook Verified cho thấy Meta muốn tăng độ tin cậy trong các tương tác giữa người dùng, đặc biệt tại Marketplace, Facebook Dating và các nhóm cộng đồng.