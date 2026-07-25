Chuyển SIM sang iPad, smartwatch có thể bị khóa nếu quên bước này

Đổi SIM sang iPad, smartwatch hay cục phát 4G thường chỉ mất vài phút, nhưng không ít người lại bị khóa SIM vì bỏ qua một thao tác mà ít ai để ý.

Người dùng nên xác thực trên điện thoại trước khi chuyển SIM sang smartwatch. Ảnh: Song Tử.

Từ ngày 15/6, các nhà mạng bắt đầu yêu cầu người dùng xác thực sinh trắc học khi phát hiện SIM được chuyển sang thiết bị mới nhằm tăng cường bảo mật thuê bao. Nếu không hoàn tất việc xác minh trong thời gian quy định, thuê bao có thể bị khóa một chiều.

Quy định này hầu như không gây trở ngại khi chuyển SIM giữa các điện thoại thông minh. Tuy nhiên, với iPad, smartwatch hay cục phát 4G, nhiều người dùng lại gặp khó khăn bởi các thiết bị này không đáp ứng đầy đủ điều kiện để thực hiện quy trình xác minh của nhà mạng.

Mỗi loại thiết bị lại gặp một vướng mắc khác nhau. Cục phát 4G không được trang bị màn hình và camera để thực hiện xác thực khuôn mặt. Trong khi đó, iPad có thể gặp hạn chế trong quá trình nhận OTP hoặc thao tác trên ứng dụng của nhà mạng, còn một số mẫu smartwatch có màn hình nhỏ hoặc camera không đáp ứng tốt yêu cầu xác thực sinh trắc học.

Dù vậy, chỉ cần thực hiện một thao tác trước khi tháo SIM khỏi điện thoại, người dùng vẫn có thể tránh nguy cơ SIM bị khóa.

Trước khi chuyển SIM, người dùng cần đảm bảo thuê bao đã được chuẩn hóa thông tin bằng CCCD hoặc đồng bộ với VNeID. Khi SIM vẫn còn lắp trên điện thoại, hãy đăng nhập sẵn vào ứng dụng của nhà mạng như My Viettel, My VNPT hoặc My MobiFone bằng mã OTP. Sau khi đăng nhập thành công, mới tháo SIM và lắp sang thiết bị mới.

Ngược lại, nếu không hoàn tất bước xác minh theo yêu cầu của nhà mạng, thuê bao có thể bị khóa theo quy định. Ban đầu, thuê bao sẽ bị khóa một chiều và không thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn đi, nhưng vẫn nhận được cuộc gọi và tin nhắn đến.

Nếu sau 60 ngày vẫn chưa hoàn tất việc xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Sau thêm 5 ngày, nhà mạng có thể chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ và thu hồi số điện thoại theo quy định.

Với những trường hợp chưa kịp xác thực trên điện thoại trước khi chuyển SIM hoặc thuê bao đã bị khóa do chưa hoàn tất thủ tục, người dùng vẫn có thể tiếp tục xác thực theo hình thức trực tuyến.

Cụ thể, người dùng có thể xác thực ngay trên ứng dụng của nhà mạng hoặc ứng dụng VNeID nếu đã có tài khoản định danh điện tử. Sau khi hoàn tất các bước đối chiếu thông tin theo hướng dẫn, dữ liệu sẽ được đồng bộ với nhà mạng để xử lý yêu cầu mở lại hoặc tiếp tục duy trì dịch vụ.

Nếu không thể thực hiện xác thực trực tuyến, người dùng cần mang theo căn cước công dân gắn chip hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ đến điểm giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ đối soát và cập nhật thông tin.