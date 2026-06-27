Chỉ 2 ký tự, tên miền này được trả giá hơn 100 triệu đồng

Một tên miền ".vn" chỉ gồm hai ký tự vừa được trả giá hơn 100 triệu đồng. Đằng sau mức giá này là những giá trị không phải ai cũng biết.

Đợt đấu giá tên miền ".vn" lần thứ hai ghi nhận tổng giá trị trúng đấu giá 557 triệu đồng. Ảnh: Quang Nam.

Tên miền ok.vn vừa được trả giá cao nhất trong đợt đấu giá cấp quyền sử dụng tên miền quốc gia ".vn" lần thứ hai, theo thông tin từ Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ). Sau 20 lượt trả giá, tên miền này được chốt ở mức 109 triệu đồng.

Bên cạnh ok.vn, nhiều tên miền hai ký tự khác cũng ghi nhận mức giá đáng chú ý như hi.vn (60 triệu đồng), mb.vn (38 triệu đồng), f5.vn (36 triệu đồng), 3m.vn (22 triệu đồng) và 5s.vn (18 triệu đồng).

Theo VNNIC, đợt đấu giá lần này có 31 tên miền được trả giá thành công, thu hút 122 lượt trả giá với tổng giá trị 557 triệu đồng. Kết quả cho thấy nhóm tên miền ".vn" hai ký tự vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ doanh nghiệp và cá nhân.

Đây không phải lần đầu các tên miền ".vn" hai ký tự tạo sức hút. Trong đợt đấu giá đầu tiên diễn ra vào tháng 3, 50 tên miền đã được đưa ra đấu giá, trong đó 78% tìm được chủ sở hữu mới. Đáng chú ý, tên miền có giá trúng đấu giá cao nhất lên tới 1,584 tỷ đồng , cao gấp nhiều lần mức giá khởi điểm.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, các tên miền được đưa ra đấu giá đều có điểm chung là ngắn gọn, dễ nhớ, mang ý nghĩa phổ quát và có tính nhận diện cao. Đây là nhóm tên miền có giá trị lớn trong xây dựng thương hiệu, phát triển hoạt động kinh doanh và quảng bá hình ảnh trên Internet.

Với doanh nghiệp, một tên miền đẹp không chỉ là địa chỉ website mà còn là tài sản gắn với thương hiệu. Tên miền ngắn giúp khách hàng dễ ghi nhớ, thuận tiện khi tìm kiếm, chia sẻ và quảng bá trên các nền tảng số. Đồng thời, việc sở hữu sớm những tên miền phù hợp cũng giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro khi các tên miền liên quan đến thương hiệu bị người khác đăng ký hoặc khai thác.

Việc đưa các tên miền ngắn, đẹp ra đấu giá không chỉ giúp khai thác hiệu quả tài nguyên Internet quốc gia mà còn tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sở hữu những tên miền có giá trị thông qua hình thức công khai, minh bạch.

Trong thời gian tới, VNNIC sẽ tiếp tục triển khai các đợt đấu giá cấp quyền sử dụng tên miền quốc gia ".vn" theo kế hoạch năm 2026. Đây sẽ là cơ hội để doanh nghiệp, startup và cá nhân sở hữu những tên miền ngắn, dễ nhớ, phục vụ hoạt động kinh doanh và xây dựng thương hiệu trên Internet.