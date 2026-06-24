Khi nào thì chia sẻ bài báo lên mạng xã hội bị phạt đến 30 triệu?

Trước những băn khoăn về các trường hợp bị xử phạt khi chia sẻ nội dung báo chí trên mạng xã hội, cơ quan quản lý vừa làm rõ một số trường hợp phổ biến đang gây nhiều tranh cãi.

Người dùng có thể chia sẻ đường link bài báo, nhưng nếu chỉ chia sẻ một phần hoặc xào nấu là hành vi vi phạm bản quyền. Ảnh: Shutterstock.

Từ ngày 1/7, Nghị định 174/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền. Đối với cá nhân, mức phạt tương ứng từ 10-15 triệu đồng.

Quy định mới khiến nhiều người dùng mạng xã hội băn khoăn liệu việc chia sẻ bài báo lên Facebook, TikTok, Threads hay các nền tảng trực tuyến khác có bị xem là vi phạm hay không.

Tại Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm 2026 diễn ra ngày 24/6, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã làm rõ một số trường hợp liên quan đến việc chia sẻ nội dung báo chí trên mạng xã hội.

Đại diện cục PTTH&TTĐT cảnh báo tình trạng vi phạm bản quyền khi chia sẻ lại các tin tức từ cơ quan báo chí.

Cụ thể, nếu sử dụng nút "Share" hoặc đăng tải đường link bài báo từ website chính thức của cơ quan báo chí lên mạng xã hội không bị xem là hành vi chia sẻ tác phẩm báo chí trái phép, vì đường dẫn vẫn đưa về bài viết gốc của tác giả, tòa soạn.

Tuy nhiên, trường hợp đăng tải đường link nhưng đồng thời sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung bài viết để đăng lại trên mạng xã hội, hoặc "xào nấu" khi tổng hợp thông tin lại là vấn đề khác.

Theo ông Lê Quang Tự do, cần phân biệt giữa những thông tin phổ biến mà nhiều người đều có thể tiếp cận với các nội dung được cơ quan báo chí tạo ra thông qua quá trình tác nghiệp.

Đối với các thông tin phổ biến như Hà Nội hôm nay nắng nóng 40 độ C hoặc một vụ tai nạn xảy ra trên đường, việc sử dụng lại các thông tin này không mặc nhiên bị xem là vi phạm bản quyền.

Lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử làm rõ các trường hợp chia sẻ nội dung báo chí trên mạng xã hội. Ảnh: Quang Nam.

Tuy nhiên, nếu từ một thông tin phổ biến đó, cơ quan báo chí tiếp tục tìm hiểu, xác minh, phỏng vấn chuyên gia hoặc khai thác thêm các góc nhìn, phân tích mà người khác không có sẵn thì phần nội dung được tạo ra từ quá trình này là công sức của phóng viên.

Lấy ví dụ về đợt nắng nóng tại Hà Nội, ông Lê Quang Tự Do cho biết việc nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C là thông tin phổ biến. Nhưng nếu phóng viên trao đổi với Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn để tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng này thì phần giải thích, phân tích của chuyên gia được khai thác thông qua hoạt động tác nghiệp không còn là thông tin phổ biến đơn thuần.

Trong trường hợp người khác lấy các phân tích, lý giải hoặc thông tin đó để viết lại bằng câu chữ mới, dù không sao chép nguyên văn bài báo, vẫn là hành vi vi phạm bản quyền.

Theo cơ quan quản lý, nguyên tắc chung là người tạo ra tác phẩm sẽ là người sở hữu tác phẩm đó. Dù sử dụng với mục đích thương mại hay phi thương mại thì đều phải xin phép chủ sở hữu.

Điều này cũng đồng nghĩa việc ghi nguồn, dẫn tên báo hoặc cơ quan báo chí không đồng nghĩa với việc được phép sử dụng lại nội dung. Quyền quyết định cho phép hay không cho phép khai thác vẫn thuộc về chủ sở hữu tác phẩm.

Theo đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, nếu cơ quan báo chí không cho phép khai thác lại nội dung thì việc đăng lại dù chỉ một phần hay toàn bộ bài viết đều là hành vi vi phạm bản quyền.

Trước đề xuất của một số cơ quan báo chí về việc ban hành danh mục chi tiết các hành vi vi phạm bản quyền, đại diện Cục PTTH&TTĐT cho rằng điều này rất khó thực hiện vì các tình huống phát sinh là "muôn hình muôn vẻ".

Do đó, việc một nội dung hoặc hành vi cụ thể có vi phạm bản quyền hay không sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định trong từng trường hợp.

Như vậy, theo giải thích của cơ quan quản lý, việc chia sẻ đường link bài báo từ website chính thức của cơ quan báo chí lên mạng xã hội không bị xem là hành vi vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, việc sao chép nội dung, đăng lại một phần bài viết hoặc sử dụng các thông tin do cơ quan báo chí khai thác thông qua quá trình tác nghiệp có thể dẫn đến rủi ro vi phạm bản quyền nếu chưa được sự cho phép của chủ sở hữu.