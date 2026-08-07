Người dùng ChatGPT được miễn phí không giới hạn

Từ ngày 8/8, người dùng gói Free và Go trên ChatGPT được trò chuyện bằng văn bản không giới hạn

Người dùng gói Free và Go trên ChatGPT sẽ được trò chuyện bằng văn bản không giới hạn từ 8/8. Ảnh: Cnet.

OpenAI vừa công bố thay đổi đáng chú ý với ChatGPT, khi người dùng gói Free và Go sẽ được trò chuyện bằng văn bản không giới hạn với GPT-5.6 Luna từ ngày 8/8.

Tuy nhiên, phạm vi “không giới hạn” được OpenAI nhấn mạnh áp dụng ở các cuộc trò chuyện bằng văn bản. Thông báo này không đồng nghĩa những tính năng khác như tạo hình ảnh, tải tệp hay các công cụ chuyên biệt cũng được sử dụng không giới hạn.

Theo OpenAI, GPT-5.6 Luna được thiết kế theo hướng ưu tiên tốc độ và hiệu quả chi phí. Mô hình này phù hợp với các nhu cầu sử dụng thường ngày, khi người dùng cần phản hồi nhanh nhưng không nhất thiết phải huy động khả năng suy luận mạnh nhất.

Việc mở rộng Luna cho Free và Go vì vậy giúp người dùng phổ thông tiếp cận một mô hình thuộc thế hệ GPT-5.6 mà không cần nâng cấp lên gói cao hơn chỉ để duy trì các cuộc trò chuyện bằng văn bản.

Trong khi đó, người dùng Plus và Pro tiếp tục được ưu tiên sử dụng GPT-5.6 Sol. Theo OpenAI, mô hình này sẽ đảm nhiệm cả những yêu cầu cần phản hồi nhanh lẫn các tác vụ đòi hỏi suy luận sâu hơn, với mục tiêu đưa ra câu trả lời chính xác và tập trung hơn.

So với Luna, Sol được định hướng cho những công việc phức tạp hơn, nơi mô hình cần phân tích nhiều bước hoặc xử lý yêu cầu có mức độ khó cao hơn.

Sự phân chia này cho thấy OpenAI đang tổ chức dòng GPT-5.6 theo từng nhóm nhu cầu thay vì đưa cùng một mô hình tới tất cả người dùng. Trong đó, Luna ưu tiên tốc độ và chi phí, còn Sol tập trung vào những tác vụ cần năng lực suy luận cao hơn.

Cách tiếp cận này cũng phần nào lý giải vì sao Luna được lựa chọn để mở rộng cho người dùng Free và Go. Với lượng tài khoản ChatGPT lớn, một mô hình được tối ưu về tốc độ và chi phí sẽ phù hợp hơn để phục vụ số lượng lớn, trong khi các mô hình mạnh hơn vẫn được dành cho nhóm trả phí.

Với người dùng phổ thông, thay đổi dễ nhận thấy nhất từ ngày 8/8 là họ có thể duy trì các cuộc trò chuyện bằng văn bản với GPT-5.6 Luna mà không phải lo đạt giới hạn số lượt sử dụng mô hình này.

Điều này có thể hữu ích với những nhu cầu thường ngày như hỏi đáp, viết và chỉnh sửa nội dung, tóm tắt tài liệu, lên ý tưởng hoặc xử lý các tác vụ văn bản đơn giản. Những công việc cần suy luận sâu hơn vẫn là nơi các mô hình như GPT-5.6 Sol tạo ra khác biệt.

Việc mở rộng Luna cho Free và Go cũng cho thấy OpenAI đang thu hẹp khoảng cách tiếp cận các mô hình mới giữa tài khoản miễn phí và trả phí. Tuy vậy, khác biệt giữa các gói vẫn còn rõ ở khả năng suy luận sâu, công cụ nâng cao và phạm vi sử dụng dành cho người dùng Plus và Pro.

Chính sách mới giúp người dùng thoải mái sử dụng ChatGPT cho các nhu cầu hàng ngày như trò chuyện, hỏi đáp nhanh. Ảnh minh họa: Samsung.

Hiện ChatGPT có 4 gói chính cho người dùng cá nhân. Gói Free không mất chi phí, Go giá 132.000 đồng/tháng, Plus 522.500 đồng/tháng và Pro từ 2,849 triệu đồng/tháng.

Trong đó, Plus mở quyền truy cập các mô hình suy luận nâng cao với GPT-5.6, còn Pro bổ sung GPT-5.6 Sol Pro và hạn mức sử dụng cao hơn. Free và Go vẫn bị giới hạn ở một số tính năng như tải tệp, tạo ảnh, nghiên cứu sâu và bộ nhớ.

Vì vậy, dù Free và Go sắp được nhắn tin không giới hạn với GPT-5.6 Luna, khác biệt giữa các gói vẫn nằm ở mô hình được sử dụng và hạn mức các công cụ nâng cao.