Nhiều người đang tắt điều hòa quá sớm mà không biết điều này

Không ít người tắt điều hòa ngay khi thấy phòng đủ lạnh để tiết kiệm điện. Thực tế, đây có thể là sai lầm khiến thiết bị tiêu thụ điện nhiều hơn.

Tắt điều hòa ngay khi thấy phòng đủ lạnh chưa hẳn giúp tiết kiệm điện. Ảnh: pixels.

Theo các chuyên gia điện lạnh, điều hòa thường sử dụng nhiều điện năng nhất ở giai đoạn đầu khi phải đưa nhiệt độ phòng xuống mức cài đặt. Sau khi không gian đạt độ mát mong muốn, thiết bị chủ yếu duy trì nhiệt độ ổn định nên mức điện tiêu thụ thường thấp hơn.

Vì vậy, việc tắt điều hòa rồi bật lại khi phòng nóng lên không phải lúc nào cũng giúp tiết kiệm điện. Mỗi lần khởi động lại, thiết bị phải thực hiện quá trình làm lạnh từ đầu, khiến lượng điện năng sử dụng có thể tăng lên nếu lặp lại nhiều lần trong ngày.

Bên cạnh đó, hơi lạnh trong phòng không duy trì được lâu như nhiều người vẫn nghĩ. Khả năng giữ nhiệt phụ thuộc vào diện tích phòng, mức độ cách nhiệt, số lượng cửa ra vào, nhiệt độ ngoài trời và lượng ánh nắng chiếu trực tiếp vào không gian sử dụng.

Các chuyên gia cũng lưu ý, việc giữ phòng kín hoàn toàn trong nhiều giờ liên tục không phải giải pháp tối ưu. Khi không khí không được lưu thông, người trong phòng có thể cảm thấy bí bách, đặc biệt tại những không gian nhỏ có nhiều người cùng sinh hoạt. Vì vậy, hiệu quả tiết kiệm điện không nằm ở việc tắt điều hòa sớm mà ở cách sử dụng thiết bị hợp lý và duy trì môi trường sử dụng phù hợp.

Dùng điều hòa đúng cách để tiết kiệm điện

Theo các chuyên gia, chỉ cần thay đổi một vài thói quen sử dụng, người dùng vẫn có thể duy trì không gian mát mẻ trong những ngày nắng nóng mà không làm hóa đơn tiền điện tăng cao.

Duy trì nhiệt độ ở mức hợp lý

Nhiều người có thói quen hạ điều hòa xuống 16-20 độ C với mong muốn làm mát nhanh hơn. Tuy nhiên, việc cài đặt nhiệt độ quá thấp không giúp căn phòng giảm nhiệt nhanh hơn mà chỉ khiến thiết bị phải hoạt động với công suất lớn hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì nhiệt độ trong khoảng 25-27 độ C. Đây là mức nhiệt vừa tạo cảm giác dễ chịu, vừa giúp điều hòa vận hành hiệu quả và tiết kiệm điện hơn.

Kết hợp sử dụng quạt điện

Một chiếc quạt công suất nhỏ có thể giúp luồng khí lạnh lưu thông đều trong phòng, nhờ đó người dùng có thể cài đặt điều hòa ở mức nhiệt cao hơn mà vẫn cảm thấy mát mẻ. Đây cũng là cách đơn giản để giảm lượng điện tiêu thụ trong những ngày nắng nóng.

Kết hợp quạt giúp không khí lưu thông tốt hơn khi sử dụng điều hòa. Ảnh: Karofi.

Tận dụng các chế độ tiết kiệm điện trên điều hòa

Nhiều mẫu điều hòa hiện nay được trang bị các chế độ như Sleep, Timer (hẹn giờ) và Eco nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng điện.

Trong đó, chế độ Sleep phù hợp khi sử dụng vào ban đêm nhờ khả năng tự động điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn giấc ngủ, hạn chế cảm giác lạnh về sáng. Tính năng hẹn giờ giúp người dùng chủ động kiểm soát thời gian vận hành thay vì để máy hoạt động suốt đêm.

Bên cạnh đó, chế độ Eco sẽ tự động điều chỉnh công suất làm lạnh ở mức phù hợp để giảm điện năng tiêu thụ nhưng vẫn duy trì nhiệt độ ổn định trong phòng.

Đối với các dòng điều hòa Inverter, hiệu quả tiết kiệm điện thường phát huy rõ hơn khi thiết bị vận hành liên tục và ổn định trong thời gian dài, đặc biệt vào ban đêm từ 6-8 tiếng trở lên.

Những yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến lượng điện tiêu thụ

Giữ phòng mát nhưng vẫn cần lưu thông không khí

Khả năng làm mát của điều hòa không chỉ phụ thuộc vào thiết bị mà còn liên quan đến không gian sử dụng. Khi bật điều hòa, người dùng nên đóng kín cửa và kéo rèm tại các khu vực có ánh nắng chiếu trực tiếp để hạn chế nhiệt từ bên ngoài xâm nhập. Điều này giúp căn phòng duy trì độ mát lâu hơn và giảm tải cho thiết bị.

Tuy nhiên, không nên giữ phòng kín hoàn toàn trong thời gian dài. Các chuyên gia khuyến nghị nên kết hợp quạt hút, hệ thống thông gió hoặc mở cửa định kỳ để không khí được lưu thông, hạn chế cảm giác ngột ngạt khi sử dụng điều hòa liên tục.

Vệ sinh điều hòa định kỳ

Sau một thời gian sử dụng, bụi bẩn có thể bám vào lưới lọc và dàn lạnh, làm giảm khả năng trao đổi nhiệt, buộc thiết bị phải hoạt động với công suất cao hơn để duy trì nhiệt độ cài đặt.

Vì vậy, người dùng nên vệ sinh lưới lọc và bảo dưỡng điều hòa định kỳ từ 3-6 tháng một lần. Việc bảo trì thường xuyên không chỉ giúp nâng cao hiệu quả làm mát mà còn góp phần tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Ngắt nguồn cấp điện hệ thống điều hòa trung tâm trước khi vệ sinh. Ảnh: Nagakawa.

Lắp aptomat riêng cho điều hòa

Bên cạnh việc sử dụng đúng cách, các chuyên gia cũng khuyến nghị nên lắp aptomat riêng cho điều hòa, đặc biệt với những thiết bị có công suất lớn hoặc hoạt động thường xuyên vào mùa hè.

Dù không trực tiếp giúp tiết kiệm điện, giải pháp này giúp hệ thống điện vận hành ổn định hơn, hạn chế quá tải khi nhiều thiết bị cùng hoạt động và giảm nguy cơ điều hòa phải khởi động lại do sự cố điện.

Thay vì liên tục bật rồi tắt điều hòa để tận dụng hơi lạnh còn sót lại trong phòng, các chuyên gia khuyến nghị duy trì mức nhiệt phù hợp, kết hợp quạt, tận dụng các chế độ tiết kiệm điện và bảo dưỡng thiết bị định kỳ. Những thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng có thể giúp giảm chi phí điện năng mà vẫn đảm bảo sự thoải mái trong những ngày nắng nóng.