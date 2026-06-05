Cách để không ngạc nhiên khi biết tiền điện cuối tháng

Thay vì chờ đến cuối tháng mới biết hóa đơn tiền điện tăng hay giảm, người dùng hoàn toàn có thể theo dõi lượng điện tiêu thụ hàng ngày ngay trên điện thoại chỉ với vài thao tác.

Theo dõi lượng điện tiêu thụ hằng ngày nhanh chóng ngay trên điện thoại. Ảnh: Mộc Miên.

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), trong những ngày nắng nóng cuối tháng 5, sản lượng điện bình quân toàn thành phố đạt 93,33 triệu kWh/ngày, tăng mạnh so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao, đặc biệt khi điều hòa và các thiết bị làm mát hoạt động liên tục.

Để không rơi vào cảnh cuối tháng mới "giật mình" vì hóa đơn tiền điện tăng vọt, người dùng có thể theo dõi lượng điện tiêu thụ hafng ngày trên ứng dụng EVNHANOI, từ đó chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện ngay trong tháng.

Để theo dõi lượng điện tiêu thụ hằng ngày, nhận cảnh báo khi mức sử dụng điện tăng cao và chủ động kiểm soát hóa đơn tiền điện, người dùng có thể thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Tải và đăng ký tài khoản

Người dùng có thể tìm kiếm từ khóa "EVNHANOI" trên App Store hoặc Google Play để tải ứng dụng.

Sau khi cài đặt, người dùng đăng nhập bằng Mã khách hàng (mã PD) được in trên hóa đơn tiền điện hoặc tin nhắn thông báo tiền điện hằng tháng. Hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại hoặc email đã đăng ký để xác thực tài khoản.

Giao diện ứng dụng EVNHANOI. Ảnh: Google Play.

Bước 2: Kiểm tra lượng điện tiêu thụ hằng ngày

Tại màn hình chính, bạn chọn mục "Điện năng tiêu thụ" hoặc "Tra cứu chỉ số công tơ".

Tại đây, người dùng có thể theo dõi sản lượng điện tiêu thụ theo từng ngày, từng tháng thông qua biểu đồ trực quan. Ứng dụng cũng cho phép so sánh với các tháng trước để nhận biết thời điểm lượng điện tăng bất thường.

Nhờ đó, người dùng có thể biết mình đang sử dụng bao nhiêu điện mỗi ngày thay vì phải chờ đến cuối tháng mới nhận hóa đơn.

Bước 3: Bật cảnh báo khi điện năng tiêu thụ tăng cao

Đây là một trong những tính năng hữu ích nhất trên ứng dụng EVNHANOI.

Người dùng có thể tự đặt ngưỡng tiêu thụ điện theo số kWh hoặc theo tỷ lệ tăng so với tháng trước. Khi mức sử dụng điện vượt ngưỡng đã thiết lập, ứng dụng sẽ tự động gửi thông báo cảnh báo.

Ứng dụng tự động gửi cảnh báo khi số kWh vượt ngưỡng thiết lập. Ảnh: Màn hình EVNHANOI.

Nhờ đó, người dùng có thể điều chỉnh thói quen sử dụng điện ngay trong tháng thay vì chờ đến khi nhận hóa đơn mới phát hiện tiền điện tăng cao.

Bước 4: Kiểm tra thiết bị nào đang tiêu tốn nhiều điện nhất

Ngoài tính năng theo dõi điện năng tiêu thụ, ứng dụng còn tích hợp công cụ "Ước tính điện năng tiêu thụ của thiết bị" trong mục Trợ giúp.

Người dùng chỉ cần nhập số lượng thiết bị như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt hoặc TV cùng thời gian sử dụng mỗi ngày. Hệ thống sẽ ước tính lượng điện tiêu thụ của từng thiết bị, giúp xác định đâu là "thủ phạm" khiến hóa đơn tiền điện tăng mạnh.

Tính năng này đặc biệt hữu ích với các gia đình sử dụng nhiều thiết bị điện hoặc các bạn trẻ sống tại chung cư, căn hộ muốn tối ưu chi phí sinh hoạt.

Bước 5: Chủ động kiểm tra hóa đơn tiền điện

Ứng dụng EVNHANOI cũng cung cấp công cụ tính tiền điện theo biểu giá hiện hành. Tính năng này giúp người dùng dễ dàng đối chiếu và kiểm tra hóa đơn tiền điện hằng tháng, tránh những thắc mắc hoặc hiểu nhầm về số tiền phải thanh toán.

Việc theo dõi điện năng tiêu thụ thường xuyên không chỉ giúp kiểm soát chi phí sinh hoạt mà còn phát hiện sớm các bất thường như quên tắt thiết bị điện, điều hòa hoạt động quá tải hoặc các thiết bị trong nhà tiêu thụ điện bất thường.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao vào mùa hè, việc dành vài phút mỗi ngày để kiểm tra ứng dụng EVNHANOI có thể giúp người dùng chủ động kiểm soát lượng điện tiêu thụ, điều chỉnh thói quen sử dụng điện và tránh những hóa đơn tăng đột biến vào cuối tháng.