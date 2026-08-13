Hãng chip Trung Quốc nổi lên giữa khủng hoảng

Sau khi niêm yết với vốn hóa cao hơn Intel, chip nhớ CXMT đang được trang bị trên một số laptop HP, Asus và Acer.

Logo của CXMT. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ Nikkei, các hãng máy tính lớn như HP, Asus và Acer đã bắt đầu sử dụng chip từ ChangXin Memory Technologies (CXMT) với số lượng nhỏ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thiếu hụt bộ nhớ trầm trọng do nhu cầu xây dựng hạ tầng AI.

Nhiều hãng máy tính đã hoàn tất quy trình kiểm định chất lượng bộ nhớ DRAM của CXMT từ giữa năm. Lượng laptop trang bị rất hạn chế do công ty đang ưu tiên các khách hàng Trung Quốc như Huawei. Các sản phẩm với chip CXMT được bán ngoài nước Mỹ.

Tiếp cận thận trọng

Trả lời phỏng vấn, các hãng khá thận trọng khi dùng chip CXMT bởi có thể gây phật lòng những công ty chip hàng đầu thế giới như Micron, Samsung và SK Hynix.

"3 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất chiếm hơn 90% thị phần toàn cầu. Các hãng máy tính phải rất cẩn thận và kín đáo... Xét cho cùng, nhà cung ứng đang chiếm lợi thế trên thị trường. Chúng tôi không dám nhập quá nhiều chip CXMT lúc này", Nikkei dẫn lời giám đốc một hãng máy tính.

CXMT còn bị Lầu Năm Góc cáo buộc có liên hệ với quân đội Trung Quốc, việc nhập hàng có thể nhạy cảm với các công ty Mỹ. Tuy vậy, hãng chip Trung Quốc phủ nhận các cáo buộc, và cũng không nằm trong danh sách đen, hạn chế hoàn toàn thương mại.

Thị phần bộ nhớ DRAM của CXMT trong năm 2025 và quý II/2026. Ảnh: Nikkei.

Việc xuất hiện trên sản phẩm từ các hãng máy tính hàng đầu vẫn được xem là thành tựu lớn cho CXMT. Vào cuối tháng 7, công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán STAR (Thượng Hải) với vốn hóa cao hơn Intel.

"Dù chỉ dùng rất ít DRAM từ CXMT cho một số model giá rẻ, các hãng máy tính vẫn không muốn bỏ qua nguồn cung tiềm năng quan trọng, đặc biệt khi thị trường đang rất khan hiếm", quản lý một chuỗi cung ứng cho HP và Asus nhận định.

Một giám đốc khác cho biết các hãng đã mua thêm bộ xử lý trung tâm (CPU) và đang tìm cách đảm bảo nguồn cung bộ nhớ tương đương. Điều này khiến họ cởi mở hơn trong việc tìm nguồn cung từ bất cứ đơn vị có sẵn, bao gồm CXMT.

"Nhìn chung, các hãng vẫn kỳ vọng làm việc với mọi nguồn cung có sẵn, bởi thị trường đang rất khan hiếm", người này nhấn mạnh.

Kế hoạch mở rộng toàn cầu

Trả lời Nikkei, Acer không thể tiết lộ tên nhà cung cấp. Dù vậy, hãng nhấn mạnh việc "giữ liên lạc chặt chẽ với nhiều nhà sản xuất, cung ứng toàn cầu để điều chỉnh hoạt động một cách linh hoạt".

"Chúng tôi hợp tác với nhiều nhà sản xuất và nhà cung cấp để tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng", đại diện Acer chia sẻ.

Ngành công nghiệp máy tính cá nhân (PC) và smartphone đang đối mặt tình trạng thiếu hụt chip nhớ và CPU từ cuối năm ngoái.

Các hãng PC ưu tiên chip cho sản phẩm cao cấp và tăng giá hàng trăm USD. Nhiều thương hiệu smartphone như Xiaomi, Oppo và Vivo nhiều lần cắt giảm dự báo sản lượng năm 2026 do thiếu hụt bộ nhớ.

Theo hãng nghiên cứu IDC, thị trường PC toàn cầu năm nay dự kiến suy giảm hơn 11% do thiếu hụt bộ nhớ kéo dài, có thể trầm trọng hơn vào cuối năm.

Tình trạng khan hiếm trở thành "mỏ vàng" để CXMT thâm nhập chuỗi cung ứng PC toàn cầu. Sau khi niêm yết trên sàn Thượng Hải (STAR Market) ngày 27/7, cổ phiếu công ty tăng hơn 465% trong ngày giao dịch đầu tiên. Vốn hóa của CXMT đạt hơn 518 tỷ USD tính đến ngày 3/8, vượt qua Intel và tiệm cận Micron, SK Hynix.

Một thanh nhớ DRAM của SK Hynix. Ảnh: Bloomberg.

Trong báo cáo tài chính nộp lên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, CXMT ước tính lợi nhuận ròng nửa đầu năm 2026 đạt 52-58 tỷ nhân dân tệ (7,7- 8,6 tỷ USD ), tăng 2.350% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng chip này cho rằng sự tăng trưởng đến từ điều kiện thị trường thuận lợi và môi trường giá cả tốt hơn. Theo Nikkei, CXMT đang cung cấp chip cho hầu hết công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc như Tencent, Alibaba Cloud hay ByteDance.

Một nguồn tin thừa nhận giá chip CXMT không rẻ hơn các hãng như Samsung, tình trạng giành giật nguồn cung đang khá căng thẳng.

"Chúng tôi cũng không thể đặt hàng từ CXMT sau quý hiện tại, bởi quá nhiều công ty đang tranh giành để có nguồn cung DRAM từ họ", người này chia sẻ với Nikkei.

Cùng với đối thủ Yangtze Memory Technologies (YMTC), CXMT đang tăng cường năng lực sản xuất tại Trung Quốc. Hãng đang mở rộng nhà máy ở Thượng Hải, mục tiêu công suất gấp 2-3 lần so với cơ sở chính tại Hợp Phì, bao gồm sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM), thành phần quan trọng với cơ sở dữ liệu và hạ tầng AI.