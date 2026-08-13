Lý do giá iPhone 18 có thể tăng sốc

Ước tính cho thấy chi phí sản xuất iPhone 18 Pro cao hơn 38% so với bản tiền nhiệm.

Ảnh dựng iPhone 18 Pro dựa trên tin đồn. Ảnh: Jon Prosser.

Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường TrendForce, chi phí sản xuất iPhone 18 Pro 256 GB ước tính tăng khoảng 38% so với thế hệ trước. Người dùng sẽ "không thể tránh khỏi" việc giá bán sản phẩm cao hơn.

Bộ nhớ là một trong những linh kiện đắt lên nhiều nhất. Hãng phân tích cho rằng Apple có thể bù đắp một phần chi phí bằng cách giảm biên lợi nhuận. Điều này giúp giữ giá thiết bị ở mức hợp lý, nhằm duy trì nhu cầu, doanh số và tăng thị phần.

Phân tích các mẫu iPhone 256 GB dòng Pro trong 2 thế hệ gần nhất cho thấy chi phí bộ nhớ ngày càng lớn, từ khoảng 10% cách đây một năm lên khoảng 34% vào quý III/2026. Đến nửa đầu 2027, con số trên dự kiến vượt mốc 40%.

"Điều này đánh dấu sự thay đổi lớn bởi trước đây, bộ xử lý ứng dụng (AP) và màn hình từng chiếm chi phí nhiều nhất", báo cáo từ TrendForce nhấn mạnh.

Do giá bộ nhớ tăng, TrendForce ước tính chi phí sản xuất (BOM) của iPhone 18 Pro 256 GB, sẽ cao hơn khoảng 38% so với iPhone 17 Pro. Nếu giá bộ nhớ vẫn tăng, chi phí sẽ tiếp tục cao lên vào năm 2027.

Hãng có thể áp dụng chiến lược định giá tương tự MacBook, hy sinh một phần lợi nhuận gộp để giảm mức tăng giá iPhone 18 Pro. Công ty cũng cân nhắc chiến lược tăng giá iPhone cũ để bù đắp một phần chi phí.

Trước đó, Apple đã tăng giá Mac, iPad, Apple TV, HomePod và Vision Pro vào tháng 6. iPhone chưa nằm trong danh sách, song nhiều khả năng sẽ chịu cảnh tăng giá vào đợt tiếp theo.

"Kể cả công ty lợi nhuận đầu ngành như Apple cũng đối diện áp lực, điều đó sẽ khiến các hãng Android chịu sức ép giảm lợi nhuận lớn hơn.

Các thương hiệu Android sẽ cần chuyển phần lớn chi phí linh kiện tăng cao sang người dùng để duy trì lợi nhuận và tránh lỗ, dẫn đến giá bán lẻ thậm chí tăng mạnh hơn iPhone", báo cáo từ TrendForce cho biết.

Áp lực có thể rất lớn ở phân khúc smartphone giá rẻ và tầm trung, vốn có biên lợi nhuận mỏng nên khó bù đắp chi phí tăng cao.

Với giá bộ nhớ tăng 5-7 lần từ đầu năm 2025, nhiều thương hiệu có thể không còn lựa chọn ngoài việc tăng giá đáng kể, hoặc ngừng sản xuất các dòng máy có biên lợi nhuận âm.

Tỷ lệ chi phí một số bộ phận quan trọng của iPhone 18 Pro so với iPhone 17 Pro. Ảnh: TrendForce.

TrendForce dự báo doanh số smartphone toàn cầu sẽ chịu sức ép suy giảm từ nửa cuối năm 2026 đến hết 2027. Lý do đến từ chi phí bộ nhớ cao ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường.

Apple dự kiến ra mắt iPhone 18 Pro vào tháng 9 cùng iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập. Trước đó, tin đồn cho biết sản phẩm dự kiến tăng giá tối đa 300 USD , ít nhất với mẫu iPhone 18 Pro Max.

Hồi tháng 7, hãng phân tích Counterpoint Research đưa ra tính toán dựa trên chi phí bộ nhớ flash NAND vượt quá 250 USD , tương đương khoảng một nửa tổng chi phí linh kiện ước tính để sản xuất iPhone 17 Pro Max.

Counterpoint ước tính chi phí màn hình và các linh kiện khác trên iPhone 18 Pro Max có thể giảm, bù đắp một phần mức tăng gây ra bởi chip và bộ nhớ. Chi phí camera dự kiến tăng nhẹ, nhiều khả năng đến từ hệ thống ống kính thay đổi khẩu độ.

Vào giữa tháng 6, WSJ tính toán giá khởi điểm của iPhone 18 Pro dự kiến chạm mốc 1.400 USD . Chi phí DRAM dự kiến tăng từ 39 lên 145 USD , trong khi bộ nhớ flash tăng từ 13 lên 51 USD .