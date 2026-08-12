Sau 7 năm, Samsung Fold đã vượt doanh số chiếc Note10

Nhu cầu thị trường tăng vọt vượt dự kiến ban đầu khiến Samsung quyết định lắp ráp thêm 1 triệu chiếc Galaxy Z Fold8.

Samsung đang gấp rút sản xuất thêm 1 triệu chiếc Galaxy Z Fold8. Ảnh: Phương Lâm.

Mẫu smartphone màn hình gập Galaxy Z Fold8 với thiết kế màn hình rộng đang chứng minh là bước đi cực kỳ thành công của Samsung. Theo báo cáo mới nhất từ ET News, tập đoàn công nghệ Hàn Quốc vừa quyết định lắp ráp thêm 1 triệu chiếc Galaxy Z Fold8.

Tại thị trường nội địa Hàn Quốc, Galaxy Z Fold8 ghi nhận kỷ lục đặt hàng trước ấn tượng. Thiết bị này chiếm tới 70% tổng lượng đặt trước của toàn bộ dòng Z8 series. Thành tích này vượt qua kỷ lục doanh số của Galaxy Note10 vào năm 2019.

Quyết định tăng sản lượng được đưa ra ngay khi nhu cầu mua sắm thiết bị này tăng vọt vượt xa dự kiến trên phạm vi toàn cầu. Trước đó, Samsung đã sản xuất khoảng 2,8 triệu đơn vị cho đợt đầu. Việc bổ sung nguồn cung cho thấy sức hút của sản phẩm đã vượt xa tính toán ban đầu của tập đoàn.

Thành tích này xuất phát từ quyết định mạo hiểm của Samsung khi từ bỏ kiểu dáng gập hẹp dài truyền thống. Hãng chuyển sang tỷ lệ màn hình chính 4:3 rộng rãi hơn, mang lại trải nghiệm xem video và giải trí tối ưu cho người dùng.

Galaxy Z Fold 8 bản tiêu chuẩn với tỷ lệ màn hình rộng giúp tối ưu trải nghiệm xem video và giải trí. Ảnh: Phương Lâm.

Nhận định về sự thay đổi này, Zack Nelson, chủ kênh YouTube JerryRigEverything chuyên "mổ xẻ" smartphone, cho biết: “Đây là thiết kế mà người dùng đã chờ đợi từ lâu. Việc mọi người yêu thích nó là điều hoàn toàn dễ hiểu”.

Galaxy Z Fold8 có giá khởi điểm 1.899 USD . Máy sở hữu vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, sạc nhanh 45 W và cụm camera đôi 50 MP. Samsung cũng cải tiến công nghệ màn hình giúp làm mờ nếp gấp đáng kể.

Trong khi đó, phiên bản cao cấp Galaxy Z Fold8 Ultra có giá khởi điểm từ 2.099 USD , sở hữu viên pin lớn hơn với dung lượng 5.000 mAh. Báo cáo từ ET News không cho biết liệu Samsung có kế hoạch gia tăng sản lượng cho mẫu máy này hay không. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục kéo dài, bản Ultra đứng trước nguy cơ bị chính phiên bản tiêu chuẩn lấn lướt.

Dù có khởi đầu rực rỡ, Samsung vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách phía trước. Giới phân tích nhận định thử thách thực sự của hãng sẽ xuất hiện khi Apple trình làng mẫu iPhone gập đầu tiên, dự kiến mang tên iPhone Ultra.

Dẫu vậy, Galaxy Z Fold8 hiện vẫn là một trong những mẫu điện thoại gập ngang đáng mua nhất thời điểm hiện tại.