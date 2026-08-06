Toàn bộ RAM trên thế giới đã bị bán sạch

Cơn bão giá bộ nhớ sẽ tiếp tục phi mã khi các nhà sản xuất chip RAM lớn nhất thế giới đồng loạt thông báo đã bán hết sạch công suất đến hết năm 2027.

Chip nhớ cho RAM LPDDR5X của Samsung. Ảnh: Samsung Electronics.

Tình trạng thiếu hụt chip bộ nhớ trên toàn cầu đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm. Theo nguồn tin từ chuỗi cung ứng của DigiTimes, 3 nhà sản xuất DRAM và HBM lớn nhất thế giới đã bán sạch 100% sản lượng cho đến hết năm 2027.

Ở phân khúc ổ cứng SSD (NAND Flash), toàn bộ năng lực sản xuất dự kiến cũng sẽ được đặt kín chỗ ngay trong tháng 8.

Hiện các tập đoàn lớn như Samsung Electronics, Micron và SanDisk đã thông báo hết hàng NAND. Hai đơn vị còn lại là Kioxia và SK Hynix đang hoàn tất những hợp đồng cuối cùng. Để giữ được nguồn cung, tất cả đối tác đều phải chấp nhận thanh toán tiền cọc trước, bất kể đã ký hợp đồng dài hạn hay chưa.

Một số nguồn tin thân cận với AppleInsider nhận định rằng năm 2027 sẽ là thời điểm cuộc khủng hoảng bộ nhớ đạt đỉnh. Các doanh nghiệp trong ngành thậm chí hạn chế chia sẻ thông tin để tránh tạo ra làn sóng thu gom hàng hoảng loạn trên thị trường.

Giá PC, Laptop và smartphone có thể sẽ tiếp tục tăng cao và đạt đỉnh trong năm 2027. Ảnh: NootbookCheck.

Nguyên nhân cốt lõi của cuộc khủng hoảng xuất phát từ việc các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn liên tục mở rộng trung tâm dữ liệu nhằm phục vụ AI khiến nhu cầu về và chip nhớ tăng vọt.

Trong khi đó, việc mở rộng năng lực sản xuất lại không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Việc xây dựng các nhà máy sản xuất chip mới đòi hỏi khoản chi phí khổng lồ cùng thời gian thi công kéo dài nhiều năm.

Do các tập đoàn lớn sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn rất nhiều, các nhà sản xuất chip đã ưu tiên phân bổ phần lớn sản lượng cho nhóm khách hàng này. Một số nguồn tin cũng cho biết nhu cầu lớn đến mức nhiều doanh nghiệp lớn phải “năn nỉ” nhà cung cấp để có thêm hạn mức chip trong năm 2026. Tình trạng này buộc các bên sản xuất phải "khóa sổ" năm 2027 từ sớm để ưu tiên cho các đối tác lớn.

Ưu tiên dành cho trung tâm dữ liệu AI khiến lượng chip RAM dành cho PC, Laptop và smartphone bị thu hẹp đáng kể. Việc thu mua chip bộ nhớ cho các thiết bị này trong năm 2027 sẽ trở nên cực kỳ khó khăn và đắt đỏ.

Ngay cả các tập đoàn công nghệ lớn như Apple cũng không nằm ngoài ảnh hưởng. Dù có lợi thế từ các hợp đồng dài hạn, Apple vẫn gặp khó khăn trong việc đảm bảo đủ số lượng RAM cần thiết với mức giá hợp lý.

Để ứng phó, tập đoàn này buộc phải tăng mạnh giá sản phẩm, đồng thời nỗ lực vận động chính phủ Mỹ cho phép mua chip từ các nhà cung cấp Trung Quốc nằm trong danh sách đen thương mại.

“Tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất tiếp tục kéo dài sang năm 2027, người tiêu dùng có thể chứng kiến giá các sản phẩm tăng cao hơn nữa trước khi thị trường ổn định trở lại”, nguồn tin từ DigiTimes cho biết.

Với việc giá linh kiện tăng vọt, các thế hệ điện thoại và máy tính mới ra mắt trong thời gian tới chắc chắn sẽ có giá bán đắt đỏ hơn.