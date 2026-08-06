Chuyên gia AI gốc Việt rời Google để lập startup

Ông Lê Viết Quốc vừa thông báo rời Google và cùng những đồng nghiệp cũ thành lập startup chuyên ứng dụng AI vào tăng tốc nghiên cứu khoa học.

Ông Lê Viết Quốc trong một sự kiện về AI tại Việt Nam năm 2024. Ảnh: GenAI Summit.

Thông tin trên được ông Lê Viết Quốc, đồng sáng lập Google Brain, cựu lãnh đạo cấp cao tại Google DeepMind, chia sẻ trên trang X cá nhân. Ông Quốc dẫn lại bài viết của Jeff Dean, cựu Giám đốc khoa học tại Google, người cũng vừa rời vị trí tại công ty này để thành lập công ty Discovery Loop.

Đồng sáng lập Discovery Loop cùng Jeff Dean và Lê Viết Quốc còn có Sanjay Ghemawat và Oriol Vinyals, hai nhà khoa học giữ vị trí chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Google DeepMind.

Ông Jeff Dean là nhân viên thứ 30 tại Google. Ông cũng được coi là là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử công ty này, đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra mạng lưới vận hành mảng kinh doanh tìm kiếm, đồng thời là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên của hãng trong lĩnh vực nghiên cứu A.I.

Tuy nhiên, theo New York Times, vị thế của ông ở Google dường như đã suy giảm trong những năm gần đây khi các giám đốc cấp cao khác dần khẳng định vai trò kiểm soát chiến lược AI.

Theo ông Dean, Discovery Loop đặt mục tiêu tạo ra hệ thống AI có khả năng tự cải thiện với rất ít hoặc không cần đến sự can thiệp của con người. Quá trình này, được gọi là "tự cải thiện đệ quy" (recursive self-improvement), có thể thúc đẩy đáng kể sự phát triển của AI, từ đó thúc đẩy các thành tựu khoa học mới.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times, ông Dean cho rằng có cơ hội để AI tự động hóa vòng lặp thử nghiệm trong khoa học, vốn là khâu tốn rất nhiều công sức của nhà nghiên cứu.

"Bạn sẽ nhận được cả số lượng và chất lượng các thử nghiệm cao hơn, và điều đó sẽ dẫn đến những bước đột phá và tiến bộ khoa học", cựu Giám đốc khoa học tại Google nhận định.

Nhóm sáng lập Discovery Loop, từ trái sang: Lê Viết Quốc, Oriol Vinyals, Jeff Dean và Sanjay Ghemawat. Ảnh: NY Times.

Trên trang cá nhân, ông Lê Viết Quốc cũng dẫn lại bài viết của tỷ phú Vinod Khosla, đồng sáng lập Sun Microsystems và Khosla Ventures. Khosla Ventures cũng là công ty đầu tư vào Discovery Loop.

"Họ có thể tạo ra ảnh hưởng lớn hơn cả Google, khi mà chúng tôi đầu tư vào họ ở Kleiner năm 1998, và OpenAI khi Khosla Ventures đầu tư năm 2018", tỷ phú này cho biết, đồng thời gọi nhóm sáng lập Discovery Loop là "đội ngũ siêu sao".

Lê Viết Quốc là một trong những nhà khoa học máy tính hàng đầu thế giới trong lĩnh vực AI và học sâu (Deep Learning). Ông du học tại Australia từ năm 2004, sau đó nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Stanford (Mỹ) dưới sự hướng dẫn của giáo sư danh tiếng Andrew Ng.

Ông Quốc là một trong những người đồng sáng lập dự án Google Brain, sau này được sáp nhập vào Google DeepMind. Những nghiên cứu mang tính bước ngoặt của Lê Viết Quốc đã góp phần định hình nền AI hiện đại. Tiêu biểu có thể kể đến mô hình Sequence-to-Sequence (Seq2Seq) làm nền tảng cho sự đột phá của công cụ Google Dịch (Google Translate), và dự án AutoML – công nghệ tiên phong giúp trí tuệ nhân tạo có thể tự động thiết kế các mô hình học máy khác.