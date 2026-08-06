Thế hệ sao AI đầu tiên vừa ra đời

Sự bùng nổ của các bộ phim ngắn trí tuệ nhân tạo đang biến các diễn viên AI thành những ngôi sao thực thụ với khả năng mang lại doanh thu thương mại lớn.

Các diễn viên AI đang trở thành "con gà đẻ trứng vàng mới" của các nhà sản xuất video ngắn Trung Quốc. Ảnh: Feifeifei/Douyin.

Thay vì chỉ tập trung sản xuất nội dung, ngành phim ngắn AI Trung Quốc đang chuyển hướng sang xây dựng các nhân vật ảo độc lập. Làn sóng diễn viên AI đầu tiên không chỉ lên hình đóng phim mà còn trực tiếp "kiếm tiền" qua nhiều hoạt động thương mại sôi động.

Nhờ sự phát triển công nghệ AI thế hệ mới, những nhân vật ảo giờ đây sở hữu diện mạo chân thực cùng tính cách riêng biệt. Xu hướng này đang mở ra hướng đi mới cho ngành giải trí kỹ thuật số, mang lại cả tiềm năng to lớn lẫn không ít thách thức.

"Sao AI" ra đời

Bộ phim truyền hình AI mang tên "Cô Gái Cắt Ghép" với thời lượng 73 phút đã thu hút hơn 220 triệu lượt xem trên nền tảng Douyin. Nhân vật nữ chính Fang Taozi trở nên nổi tiếng nhờ tạo hình gần gũi, giữ lại các chi tiết tự nhiên như nốt ruồi hay quầng thâm mắt. Bất chấp làn sống phản đối sản phẩm AI kém chất lượng (AI Slop), tác phẩm này vẫn nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả xứ tỷ dân bởi kịch bản gần gũi.

Vai diễn được xây dựng từ chính trải nghiệm thực tế của tác giả Feifeifei, người từng có 7 năm làm người mẫu tự do (từ năm 20 đến 27 tuổi). "Taozi giống như hình mẫu mà tôi từng vô số lần khao khát trở thành ở độ tuổi đôi mươi", Feifeifei chia sẻ.

Diễn viên AI sở hữu tài khoản Douyin riêng và thường xuyên tương tác với người hâm mộ. Ảnh: Douyin.

Nhân vật chính của bộ phim là Fang Taozi và Zhou Yiheng đều đã lập tài khoản Douyin cá nhân. Cả hai thường xuyên cập nhật cuộc sống thường nhật như những ngôi sao đời thực, từ các buổi chạy bộ buổi sáng, bữa ăn hàng ngày cho đến những khoảnh khắc hậu trường vui nhộn.

Không dừng lại ở màn ảnh, Fang Taozi còn tích cực tương tác với người hâm mộ qua tài khoản cá nhân. Fang Taozi đăng tải video đầu tiên vào ngày 14/6 , tự giới thiệu mình được "sinh ra" vào ngày 1/4/2026, thuộc cung Bạch Dương và có nhóm tính cách MBTI là ESFP.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả nhanh chóng tìm thấy điểm tương đồng và hào hứng tương tác với ngôi sao ảo này. Một người dùng bình luận: "Bất ngờ quá, tôi cũng thuộc cung Bạch Dương và mang nhóm tính cách ESFP, hiếm khi thấy ai có cùng kiểu tính cách như vậy".

Tính đến thời điểm viết bài Fang Taozi đã có hơn 400.000 người theo dõi trên Douyin, hashtag liên quan đến cô đã vượt mốc 130 triệu lượt xem. Chủ đề so sánh sức hút giữa hai diễn viên AI này với dàn sao thực từng vươn lên dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo.

Nhờ lượng người theo dõi đông đảo, dàn nghệ sĩ AI này dễ dàng biến sức ảnh hưởng thành doanh thu nhờ các hợp đồng quảng cáo. Ảnh: Feifeifei/Douyin.

Tiếp nối sức hút đó, hàng loạt nhân vật AI khác cũng nhanh chóng ra mắt. Nhiều công ty truyền thông đã lập tài khoản riêng cho các ngôi sao ảo. Những nhân vật này liên tục cập nhật clip hậu trường, tham gia các thử thách nhảy và tương tác qua lại nhằm nối dài sức ảnh hưởng từ trong phim ra đời thực.

Thậm chí, một số chương trình thực tế ảo đã được tổ chức để tuyển chọn các thế hệ thần tượng AI mới.

Làn sóng phát triển các diễn viên AI đang mở ra cơ hội lớn cho ngành giải trí. Thay vì số hóa người thật, các nhà sản xuất lựa chọn xây dựng nhân vật hoàn toàn từ con số không.

“Nắm giữ bản quyền các diễn viên AI có thể trở thành chìa khóa đắt giá cho ngành công nghiệp phim ngắn AI trong giai đoạn tiếp theo”, ông Lu Shaolong, Phó giám đốc Lingju Technology, nhận định.

Mỏ vàng mới

Khả năng thương mại hóa của dàn diễn viên AI đang dần tiệm cận với các ngôi sao đời thực. Báo giá ước tính cho một video quảng cáo dài 20-60 giây của Fang Taozi đã chạm mốc 31.000 USD .

Trong khi đó, một sao AI khác từng giúp thương hiệu thu về hơn 150.000 USD doanh số nhờ bán các sản phẩm ăn theo. Không chỉ đóng phim, các nhân vật AI giờ đây còn có thể nhận hợp đồng quảng cáo, livestream bán hàng hoặc cấp phép bản quyền hình ảnh cho game.

Nhằm tối ưu hóa giá trị thương mại, một số nhà sản xuất đang tìm cách đưa các ngôi sao ảo "bước ra" đời thực. Ông Gao Jun, nhà sản xuất đứng sau "sao AI" Kim Do-woo, cho biết tài khoản của nhân vật này thu hút lượng lớn khán giả nữ có mức chi tiêu cao.

Những ngôi sao AI này còn được tham gia chương trình thực tế và gameshow riêng. Ảnh: Douyin.

“Chúng tôi đang cân nhắc thuê người đóng vai Kim Do-woo để tham gia những hoạt động thực tế, chẳng hạn như làm quản lý cửa hàng. Các hoạt động này cho phép người hâm mộ tương tác gần gũi hơn với diễn viên AI này, người ban đầu chỉ tồn tại trên màn hình”, ông Jun chia sẻ.

Tuy nhiên, bài toán rủi ro hàng đầu mà ngành này phải đối mặt chính là vấn đề bản quyền. Việc sáng tạo một nhân vật AI đòi hỏi tính minh bạch khắt khe từ khâu thiết kế diện mạo, tạo dựng giọng nói cho đến trang phục.

Ông Gao Jun nhấn mạnh, nhân vật Kim Do-woo hoàn toàn không sử dụng công nghệ ghép mặt người nổi tiếng, mà được phác thảo thủ công trước khi đưa vào mô hình AI để xử lý hình ảnh chân thực. Tương tự, giọng nói của nhân vật cũng được tổng hợp riêng chứ không sao chép từ bất kỳ ai.

Sự ra đời của các mô hình công nghệ mới giúp giảm chi phí sản xuất đáng kể. Việc tạo video AI trở nên nhanh chóng và biểu cảm nhân vật ngày càng tự nhiên hơn. Cuộc cạnh tranh giữa các diễn viên AI sẽ không chỉ ở vẻ ngoài giống người thật, mà chuyển sang độ độc đáo về tính cách và tính ổn định của hệ thống thương mại.