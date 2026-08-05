Sự thật khi dỗ trẻ bằng điện thoại

Nghiên cứu của Đại học Ohio State cho thấy việc dỗ dành trẻ bằng điện thoại không phải luôn có hại, song cách cha mẹ đối diện với vấn đề này là điều đáng chú ý.

Việc dỗ trẻ bằng smartphone có thể ảnh hưởng đến nhận thức của bé. Ảnh: Bloomberg.

Theo Gizmodo, nhiều phụ huynh thường mở video trên điện thoại khi trẻ quấy khóc. Các nhà nghiên cứu gọi hành vi này là “điều chỉnh cảm xúc bằng phương tiện truyền thông”. Đây là cách nhiều gia đình dùng công nghệ để giúp trẻ bớt hiếu động hơn trong một số tình huống hàng ngày.

Nghiên cứu của Đại học Ohio State không đưa ra kết luận rằng việc dùng màn hình để dỗ trẻ là xấu trong mọi trường hợp. Thay vào đó, nhóm nghiên cứu cho rằng câu chuyện phức tạp hơn. Tác động của màn hình không giống nhau ở mọi trẻ em.

Jane Shawcroft, trợ lý giáo sư truyền thông tại Đại học Ohio State, cho biết vấn đề không chỉ là tác động lớn hay nhỏ.

“Mô hình tác động khác nhau ở từng đứa trẻ”, bà Shawcroft nói.

Nghiên cứu tập trung vào mối quan hệ giữa việc dùng màn hình để điều chỉnh cảm xúc và các hành vi của trẻ. Đây là nhóm kỹ năng nhận thức giúp trẻ kiểm soát hành động, đặt mục tiêu và tương tác xã hội.

Trong đó, 2 kỹ năng được chú ý là tính linh hoạt nhận thức và khả năng kiểm soát ức chế. Tính linh hoạt nhận thức giúp trẻ thay đổi cách nghĩ khi tình huống thay đổi. Khả năng kiểm soát ức chế giúp trẻ dừng lại trước khi hành động bốc đồng.

Dữ liệu được lấy từ Project M.E.D.I.A., một nghiên cứu dài hạn của Đại học Brigham Young. Dự án theo dõi trẻ 2,5-7,5 tuổi qua 6 giai đoạn. Nhóm nghiên cứu muốn biết màn hình ảnh hưởng đến phát triển nhận thức hay chính khả năng nhận thức của trẻ khiến cha mẹ dùng màn hình nhiều hơn.

Ở phần lớn trẻ, 2 yếu tố này tạo thành một vòng lặp. Trẻ khó dỗ hơn khiến cha mẹ phải ưu tiên hành điện thoại để giải quyết tình trạng hơn. Việc này sau đó lại có liên hệ với sự phát triển chức năng điều hành của trẻ.

“Trẻ em ảnh hưởng đến cách cha mẹ nuôi dạy và từ đó ảnh hưởng ngược lại đến sự phát triển của trẻ”, Shawcroft nói.

Vì vậy, kết luận của nghiên cứu không phải là yêu cầu cha mẹ cấm trẻ em dùng điện thoại. Shawcroft cho rằng tranh luận về trẻ em và công nghệ không nên chỉ xoay quanh câu chuyện về cách cha mẹ nuôi dạy.

Theo bà Shawcroft, hỗ trợ sức khỏe tinh thần của cha mẹ cũng là cách giúp họ nuôi dạy con tốt hơn trong môi trường có công nghệ. Điều này có thể bao gồm hỗ trợ từ gia đình, hàng xóm, trường học và cộng đồng.

Nghiên cứu cho thấy màn hình không phải vấn đề tách rời khỏi đời sống gia đình. Với một số phụ huynh, việc đưa điện thoại cho trẻ không hẳn là sự buông xuôi. Đó có thể là dấu hiệu họ đang thiếu hỗ trợ.